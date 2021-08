Chủ động tăng cường sức đề kháng toàn diện cùng Nutrilite

Dân trí Sử dụng thực phẩm chức năng để hỗ trợ tăng sức đề kháng đang dần trở nên phổ biến, nhưng giữa "ma trận" sản phẩm, nên chọn thế nào để đúng loại, đúng lượng, đúng chức năng?

Bí quyết nằm ở việc lựa chọn các sản phẩm dinh dưỡng từ nhãn hàng uy tín, được hàng triệu người trên thế giới tin dùng.

Nutrilite chính là câu trả lời cho những thắc mắc trên. Kết hợp tinh hoa từ khoa học và tinh túy từ thiên nhiên, các sản phẩm dinh dưỡng từ Nutrilite được hàng triệu người lựa chọn để chủ động chăm sóc sức khỏe trong hơn 85 năm, giữ vững danh hiệu bán chạy số một toàn cầu suốt 13 năm liền, từ 2007 đến nay.

Nutrilite - nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán chạy số một thế giới hơn 13 năm liền (Theo Euromonitor, 2020).

Dưới quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng khép kín, nghiêm ngặt, Nutrilite luôn bảo đảm các dưỡng chất thiên nhiên được lưu giữ trọn vẹn trong từng sản phẩm an toàn, chất lượng. Hơn nữa, Nutrilite còn là nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng duy nhất có quy trình trồng trọt, thu hoạch và chế biến trên chính những trang trại hữu cơ được chứng nhận của mình (Theo Euromonitor, 2020).

Quy trình 9 bước từ hạt giống đến thành phẩm để cho ra sản phẩm Nutrilite tinh khiết, an toàn và hiệu quả.

Với sự uy tín đó, Nutrilite luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích để chủ động chăm sóc sức khỏe. Sau đây là gợi ý cho các dưỡng chất cần ưu tiên bổ sung để nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch.

Vitamin C - "Siêu sao" tăng sức đề kháng

Theo thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ: "Vitamin C cần thiết cho hệ miễn dịch hoạt động, là chất chống oxy hóa mạnh, đóng vai trò bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công từ các virus hay vi khuẩn.", đồng thời "bổ sung vitamin C có thể ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và toàn thân".

Tuy nhiên, cuộc sống bận rộn phần nào cản trở việc nạp đủ lượng vitamin C cần thiết. Chưa kể, cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được dưỡng chất này, nên phải dung nạp từ các thực phẩm bên ngoài mỗi ngày. Do đó, việc sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin C chính là lựa chọn hiệu quả để lấp đi lượng thiếu hụt đó.

Lời khuyên: Sử dụng các thực phẩm bổ sung vitamin C chiết xuất từ thiên nhiên như quả Acerola Cherry - một trong những loại quả giàu vitamin C nhất thế giới, đồng thời ưu tiên chọn sản phẩm chứa hợp chất Citrus Bioflavonoid, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu vitamin C.

Bổ sung dưỡng chất thực vật

Dưỡng chất thực vật trong các loại rau củ quả 5 sắc màu chính là một trong những dưỡng chất cần thiết, giúp chống oxy hóa và tăng sức đề kháng. Nhưng theo WHO, 80% người trưởng thành Việt Nam không đáp ứng mức khuyến nghị bổ sung tối thiểu 400g rau củ quả/ngày.

Lời khuyên: Lúc này, các loại thực phẩm bổ sung chứa vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật được chiết xuất từ trái cây, rau củ quả với 5 sắc màu sẽ phát huy hiệu quả. Bạn có thể chọn sản phẩm chứa công nghệ PhytoProtect™ - giúp kích hoạt tối đa cơ chế phòng vệ và hỗ trợ chống oxy hóa tự nhiên cho cơ thể.

Probiotics - Hệ tiêu hóa khỏe giúp hỗ trợ tăng đề kháng

70% tế bào miễn dịch nằm trong ruột, vì vậy giữ hệ tiêu hóa khỏe là nhiệm vụ ưu tiên giúp hàng rào miễn dịch hoạt động trơn tru. Một cách đơn giản để có hệ tiêu hóa khỏe chính là bổ sung thường xuyên các lợi khuẩn Probiotics, giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột cho tiêu hóa khỏe và đề kháng tối ưu.

Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại khiến con người thường xuyên đối mặt nhiều căng thẳng, cùng lối sống không lành mạnh có thể phá vỡ sự cân bằng của hệ khuẩn đường ruột, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tiêu hóa và chức năng miễn dịch. Vì vậy, Probiotics cần được bổ sung hằng ngày bằng các thực phẩm bảo vệ sức khỏe để luôn đảm bảo số lượng và chất lượng lợi khuẩn.

Lời khuyên: Mỗi chủng lợi khuẩn sẽ có chức năng & lợi ích khác nhau nên cần chọn các thực phẩm bổ sung có chứa đa dạng các chủng lợi khuẩn, đặc biệt là các chủng đã qua kiểm nghiệm lâm sàng và được chứng minh hiệu quả cải thiện sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch. Ngoài ra, bạn nên chọn sản phẩm kết hợp giữa lợi khuẩn và chất xơ prebiotic (inulin), vì sự kết hợp này sẽ giúp các chủng lợi khuẩn phát triển và hoạt động mạnh mẽ hơn trong hệ tiêu hóa.

Hệ thống miễn dịch là một mạng lưới phức tạp, mà trong đó cân bằng dinh dưỡng là chìa khóa quan trọng giúp mở khóa mạng lưới này. Kết hợp các loại thực phẩm thông thường cùng thực phẩm chức năng chất lượng cao, xuất xứ từ nhãn hàng dinh dưỡng uy tín bán chạy toàn cầu là cách chủ động chăm sóc hệ miễn dịch toàn diện, giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày

