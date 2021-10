Chủ động bảo vệ sức khỏe khi bình thường mới

Dân trí Sau những ngày dài "ở nhà chống dịch", nay người dân đang sống trong những ngày nới lỏng giãn cách xã hội với trạng thái "bình thường mới".

Tuy nhiên, dịch Covid-19 vẫn chưa hết hẳn, chúng ta không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, nhất là ở nơi công cộng.

Phòng bệnh cho mình cũng là bảo vệ cộng đồng

Trong những ngày cuối tuần vừa qua, tại các khu vực như nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, lại có đông người đổ về vui chơi, nhất là các bạn trẻ. Điều này vô cùng nguy hiểm vì dù thành phố đã nới lỏng giãn cách nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta nên quay trở lại trạng thái "bình thường cũ". Nếu không cảnh giác và bảo vệ chúng ta và những người khác, dịch sẽ bùng phát trở lại. "Tôi thấy việc công an xử phạt những người trẻ tụ tập ở trung tâm Quận 1 là đúng, bởi vì dịch bệnh vẫn còn, bằng chứng là số ca mắc mới ở TPHCM vẫn trên 1.000 người mỗi ngày", anh Trần Hoàng Tú, 34 tuổi, sống tại Quận Bình Thạnh nói. Dù đã có "thẻ xanh Covid", anh Tú vẫn hạn chế tối đa tiếp xúc gần với người khác khi ra khỏi nhà. Anh còn dặn vợ mình chỉ nên đi siêu thị khi thật cần thiết, tốt nhất là mua hàng online để tránh đến nơi đông người. Ngoài ra, anh cũng khuyến khích cả nhà cũng tập thể dục và ăn uống đủ chất để nâng cao sức đề kháng, nhất là bổ sung vitamin C mỗi ngày.

Một số người nghĩ rằng khi đã tiêm vaccine thì không lây bệnh, quan niệm này là không đúng. Theo BS. Phạm Thị Thu Hường (Bác sĩ chuyên khoa I - Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang) thì vaccine Covid-19 không bảo vệ tuyệt đối, nhất là khả năng bảo vệ cơ thể không mang mầm bệnh. Điều này có nghĩa là khi đã tiêm vaccine, chúng ta có thể không mắc Covid-19, nhưng vẫn có khả năng trở thành người mang virus và lây bệnh cho người khác". Điều này rất nguy hiểm, đặc biệt những gia đình có con em dưới 18 tuổi chưa được tiêm vaccine.

Bên cạnh đó, virus SARS-CoV-2 có thể sẽ còn xuất hiện biến chủng mới, chúng có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của hệ thống miễn dịch của cơ thể, vốn đã hình thành sau khi tiêm chủng. Do vậy, dù tiêm 2 mũi vẫn có khả năng mắc bệnh. Do đó, dù ở nhà hay đi đến văn phòng, nơi công cộng, mọi người đều không nên lơ là các biện pháp 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử khuẩn - Không tụ tập đông người). Đặc biệt, trong những ngày bình thường mới, Tổ chức y tế thế giới (WHO) vẫn nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi chúng ta đi, đứng, ngồi với người khác.

Chủ động kiểm tra sức khỏe của bản thân và gia đình

Bên cạnh ý thức tự giác phòng dịch thì việc đo thân nhiệt cũng rất hữu ích trong việc theo dõi và phát hiện bệnh. Hiện nay, trên thị trường không chỉ có các loại máy đo thân nhiệt dành cho dịch vụ công cộng như bệnh viện, trường học, siêu thị, công ty… mà còn có các loại máy tiện dụng cho hộ gia đình. Điều quan trọng là gia đình bạn nên tham khảo nhiều nơi để mua được chiếc máy đảm bảo chất lượng của các thương hiệu uy tín.

Máy đo thân nhiệt kiểm tra nhiệt độ không tiếp xúc (Ảnh người dùng cung cấp).

Gia đình chị Nguyễn Hoài Thu, ngụ tại Quận 9, vừa tậu cả máy đo thân nhiệt lẫn máy theo dõi nồng độ bão hòa oxy trong máu. Chị cho biết: "Tôi được một người bạn bác sĩ giới thiệu mua chiếc máy SpO2 Creative Medical PC-60F khá hữu ích, có thể theo dõi nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO2), nhịp tim (PR), chỉ số tưới máu (PI) thông qua ngón tay. Gia đình tôi trước đây từng có bệnh nhân Covid-19, nay đã khỏi bệnh nhưng cũng cần theo dõi tích cực hơn. Ngoài ra, máy này cũng thích hợp theo dõi sức khỏe cho các thành viên trong nhà, trong đó có vợ chồng tôi là những người thường xuyên vận động, tham gia các hoạt động thể thao để theo dõi tình trạng oxy trong máu sau khi vận động".

Cũng theo chia sẻ từ chị Thu, dòng máy SpO2 Creative Medical PC-60F có đầy đủ chứng chỉ FDA, CE, ISO 13485.

Thiết bị được sử dụng tại phòng hồi sức bệnh nhân Covid-19 để theo dõi chỉ số SpO2 của bệnh nhân trong trường hợp thiếu monitor giám sát.

