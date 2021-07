Chia sẻ kinh nghiệm chống dịch tại tập đoàn CT Group

Dân trí Ngay từ những ngày trước 30/04, khi chưa bùng phát dịch tại TPHCM, Tập đoàn CT Group đã chủ động thiết lập thành trì bảo vệ nội bộ cán bộ nhân viên bằng những kế hoạch rất chi tiết.

Sau thời gian CBNV nghỉ lễ 30/4 và 1/5 theo quy định, tập đoàn đã yêu cầu các CBNV trong những ngày nghỉ lễ có đi đến các địa điểm đông người, các vùng có nguy cơ dịch bệnh đều được tự cách ly ở nhà một tuần để theo dõi, nếu không có triệu chứng gì khác lạ thì mới được đi làm.

Trước đó, tập đoàn đã thành lập Đội ứng phó nhanh Covid-19, quản lý thông tin tập trung, thường xuyên cập nhật thông tin và yêu cầu CBNV thường xuyên khai báo thông tin có liên quan đến các ca nghi nhiễm. Đội ứng phó nhanh này đảm bảo hoạt động xuyên suốt 24/24 để xử lý kịp thời mọi tình huống.

Khi dịch bùng phát tại TPHCM, để đảm bảo an toàn cho mỗi CBNV và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tập đoàn tài trợ toàn bộ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn thể CBNV vào các ngày 31/5, 5-7/6, 19/6, 11/7,13/7. Kết quả các lần xét nghiệm đều 100% âm tính.

CBNV tập đoàn đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi đầu tiên. Đồng thời luôn thực hiện nghiêm qui định 5K dưới sự giám sát chặt chẽ của hệ thống, thường xuyên phun khử khuẩn tại các khu vực chung của toàn đơn vị như hành lang, thang máy, khuôn viên chung, các khu vực WC, tầng hầm và các tầng có CBNV làm việc.

Tập đoàn CT Group tiên phong triển khai tự mua bộ kit test kháng nguyên, hướng dẫn đào tạo CBNV sử dụng đúng với sự hỗ trợ của chuyên gia y tế. Cùng Ban Công nghệ thông tin phát triển hệ thống TBC (Test before checkin) với giải pháp là phân phát bộ test kháng nguyên của Nhật để CBNV tự test 2 ngày một lần và cập nhật lên hệ thống checkin tự động. Điều này mang lại sự an tâm, an toàn cho chính bản thân CBNV và công sở.

Song song đó, tập đoàn phát miễn phí khẩu trang N95, mỗi CBNV 100 chiếc; cung cấp nước trái cây và thực phẩm sạch cho CBNV, số hóa nhanh (digitalize) để tạo điều kiện cho CBNV đạt năng suất và thu nhập trong mùa dịch, đảm bảo kế hoạch sản xuất công trường đúng tiến độ, phát triển mạnh văn hóa học tập, văn hóa đọc sách và văn hóa tốc độ trong mùa dịch. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng luôn tạo điều kiện cho CBNV nghỉ ngơi, tăng cường sức khỏe.

Nhờ vào tầm nhìn, sự dự đoán chính xác và sự chuẩn bị chỉn chu, toàn diện từ những ngày dịch bệnh chưa bùng phát mà CT Group đã ứng phó tốc độ với mọi tình huống, đảm bảo thực thi "mục tiêu kép", đóng góp vào thành quả chung của công tác phòng chống dịch.

Ngoài duy trì công việc cho nhân sự, tập đoàn còn giúp đỡ cho hàng ngàn người nghèo mỗi ngày. Theo đó, tập đoàn vận hành vận hành 2 ATM Gạo tại 20A Trương Định, quận 3 và 360 Xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức; phối hợp cùng Hội Phụ nữ quận 4 nấu ăn hàng ngày cho hàng ngàn dân nghèo quận 4, nấu hỗ trợ Quỹ chống dịch Thành phố; hỗ trợ bác sĩ tuyến đầu qua chương trình tặng chanh muối cho chiến binh áo trắng.

Tập đoàn đang tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ và sẽ sớm giới thiệu các thiết bị đặc biệt phát hiện Covid-19 sớm.

"Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ cộng đồng bằng cách riêng của mình", đại diện Tập đoàn CT chia sẻ.

Trường Thịnh