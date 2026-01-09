Chế độ ăn keto - hy vọng mới cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc

Giảm ít nhất 50% số cơn giật ở bệnh nhân kháng thuốc

Chế độ ăn keto là phương pháp điều trị dinh dưỡng với hàm lượng chất béo cao, protein vừa đủ và carbohydrate rất thấp, giúp cơ thể vào trạng thái chuyển hóa đặc biệt ketosis, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong hoạt động điện học của não bộ, từ đó giúp giảm tần suất các cơn co giật.

Bữa tối theo chế độ ăn keto cho người động kinh kháng thuốc (Ảnh: C.T).

Theo các nghiên cứu lâm sàng quốc tế, chế độ ăn keto giúp giảm ít nhất 50% số cơngiật ở nhiều bệnh nhi kháng thuốc, trong đó 10-20% có thể ngưng các cơngiật.

Ở người trưởng thành, tỷ lệ giảm trên hoặc bằng 50% số cơn giật dao động 22-70% với chế độ keto cổ điển và 12-67% với biến thể MAD (chế độ ăn Atkins cải tiến). Một số trường hợp ghi nhận tình trạng hết cơn giật.

Liệu pháp được Bộ Y tế công nhận và triển khai

Chế độ ăn keto được áp dụng trong điều trị động kinh kháng thuốc tại nhiều quốc gia hơn 100 năm qua. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành "Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc", tạo cơ sở pháp lý để triển khai trên toàn quốc.

Chế độ ăn keto có thể được triển khai theo ba hình thức. Thứ nhất là bữa ăn keto, được xây dựng từ thực phẩm và các nguyên liệu giàu chất béo hoặc pha từ các công thức giàu béo hoặc sữa thông thường kết hợp với thành phần giàu chất béo.

Thứ hai là sử dụng thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (Food for special dietary uses), thực phẩm dinh dưỡng y học (medical food) keto uống liền. Đây là các công thức keto dạng uống liền, giúp cung cấp đúng tỷ lệ keto mục tiêu theo yêu cầu điều trị, giảm tác dụng phụ đồng thời hỗ trợ sự tuân thủ chế độ ăn và mang lại sự thuận tiện đáng kể cho người bệnh và người chăm sóc.

Một ngày thực đơn kết hợp giữa bữa ăn keto và thực phẩm dinh dưỡng y học keto uống liền (Ảnh: C.T).

Thứ ba là kết hợp linh hoạt giữa bữa ăn keto và thực phẩm dinh dưỡng y học keto uống liền, tùy theo tình trạng dinh dưỡng, bệnh lý và khả năng tuân thủ của từng bệnh nhân.

Tăng khả năng tuân thủ - yếu tố then chốt trong điều trị

Các món ăn giàu keto nhiều chất béo, nếu chế biến không đúng cách dễ ngán, khó ăn, dẫn đến không tuân thủ phác đồ điều trị. Việc chuẩn bị cũng tốn nhiều thời gian và công sức của người chăm sóc.

Mỡ lợn là nguyên liệu phổ biến trong chế độ ăn keto (Ảnh: C.T).

Tại nhiều quốc gia phát triển, thực phẩm dinh dưỡng y học keto uống liền đã được nghiên cứu và ứng dụng, giúp bệnh nhân dễ duy trì chế độ ăn, hướng tới giảm liều hoặc ngưng thuốc chống động kinh, tăng cường hòa nhập với cuộc sống bình thường, đồng thời giảm gánh nặng cho người chăm sóc.

Với thế mạnh hơn 100 năm trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Axit amin (AminoScience), tập đoàn Ajinomoto cùng công ty Ajinomoto Cambrooke (thành viên của tập đoàn Ajinomoto tại Mỹ) đã phát triển các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® dùng cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc.

Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 - hương vani (Ảnh: C.T).

Ajinomoto Việt Nam mới đây đưa thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – hương vani ra thị trường, góp phần giải quyết các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe cho cộng đồng.

Từ đó hướng đến hiện thực hóa mục đích tồn tại “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng khoa học về axit amin (AminoScience)”.

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 - hương vani là sản phẩm dạng lỏng được thiết kế như một bữa ăn tiện lợi (có thể sử dụng làm bữa sáng - trưa - tối). Từ đó giúp chế độ ăn của bệnh nhân động kinh thêm đa dạng, thuận tiện, để họ dễ tuân thủ phác đồ điều trị sử dụng chế độ ăn keto, hướng đến cuộc sống bình thường cho bệnh nhân và gia đình. Sản phẩm được sử dụng với sự giám sát của nhân viên y tế.

Sản phẩm được thiết kế gồm những thành phần quan trọng đối với chế độ ăn keto, như đạm whey giúp cải thiện vấn đề làm rỗng dạ dày chậm và trào ngược, chất béo tryglyceride chuỗi trung bình (MCT) được khuyến nghị bổ sung trong chế độ ăn keto, chất xơ giúp cải thiện tình trạng táo bón, carnitine hỗ trợ quá trình sinh ceton giúp chống co giật, vitamin và khoáng chất tốt cho xương…

Đồng hành cùng người bệnh và gia đình

Ajinomoto Việt Nam cũng tổ chức các lớp hướng dẫn miễn phí về chế độ ăn keto. Bệnh nhân và người nhà được chia sẻ kiến thức, kỹ thuật chế biến để món ăn keto đảm bảo tỉ lệ chất béo mà vẫn ngon miệng, được trực tiếp thực hành nấu và thử vị món ăn keto cùng chuyên gia ẩm thực của Ajinomoto Việt Nam.

Đầu bếp Ajinomoto Việt Nam hướng dẫn chế biến món ăn keto đúng tỷ lệ chất béo, vẫn ngon miệng (Ảnh: C.T).

Trước đó, Ajinomoto Việt Nam không ngừng theo đuổi nhiều sáng kiến giá trị đóng góp cho dinh dưỡng và sức khỏe người Việt, như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em.

