Gần 200 y bác sĩ tham gia ghép tạng, cứu 6 người bệnh

Ngày 29/4, đại diện Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đội ngũ bác sĩ của đơn vị đã thực hiện thành công các ca ghép tạng từ một người hiến chết não cho 6 bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng.

Các ca ghép tạng được triển khai trong các ngày 16-18/4, với sự tham gia của gần 200 cán bộ y tế thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Các bác sĩ phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhân từ nguồn hiến tặng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trước đó, ngày 15/4, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận đề nghị hiến tạng từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T. (44 tuổi, trú tại thành phố Huế). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, hôn mê sâu và tiên lượng tử vong.

Ngày 16/4, sau khi hội đồng đánh giá xác nhận bệnh nhân đã chết não, Bệnh viện Trung ương Huế báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để lựa chọn những người nhận phù hợp nhất từ danh sách chờ.

Đến 20h45 cùng ngày, các ca phẫu thuật được triển khai đồng thời tại 5 phòng mổ của bệnh viện.

Các bệnh nhân được ghép mô, tạng là T.M.S. (SN 1962, quê Lâm Đồng); P.M.D. (SN 1985, quê thành phố Huế); T.V.P. (SN 1991, quê thành phố Đà Nẵng); N.V.L. (SN 1968, quê Nghệ An); N.M.C. (SN 1996) và V.T.H. (SN 1955), cùng quê Quảng Trị.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe các bệnh nhân được ghép mô, tạng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đến nay, các bệnh nhân ghép tim, gan, thận đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Riêng 2 trường hợp ghép giác mạc đã phục hồi một phần thị giác và được xuất viện.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết đây là một trong những ca ghép đa tạng có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của nghĩa cử hiến mô, tạng.

Theo ông Hiệp, khi một trái tim ngừng đập để nhiều bệnh nhân khác được tiếp tục sống, đó không chỉ là sự chuyển giao về mặt y học, mà còn là sự nối dài của lòng nhân ái. Trong vòng một tuần, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công tổng cộng 14 ca ghép mô, tạng cho các bệnh nhân.