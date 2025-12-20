Những ca ghép thận, ghép gan ghi tên Việt Nam lên bản đồ ghép tạng thế giới

Tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4; Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 103, diễn ra ngày 19/12, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Những ca ghép tạng đầu tiên thành công đã mở đường xây dựng chuyên ngành ghép tạng đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, ghi danh Việt Nam trên bản đồ ghép tạng thế giới”.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: BTC).

Ngày 4/6/1992, ca ghép tạng đầu tiên được Việt Nam thực hiện thành công tại Bệnh viện Quân y 103. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn ở thời điểm ấy, ca ghép thận này đã tạo tiền đề mở ra cơ hội sống tiếp cho hàng nghìn người bệnh.

Đến tháng 1/2004, bệnh viện tiếp tục thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên cứu bé gái 10 tuổi bị chứng bệnh teo đường mật bẩm sinh.

Liên tiếp sau đó, bệnh viện thành công thực hiện các ca ghép tim (năm 2010), ghép tụy - thận (năm 2014), ghép phổi (năm 2017). Đến nay, Bệnh viện đã thực hiện gần 1.800 ca ghép thận, thực hiện thường quy các ca ghép gan.

Thời gian qua, Bệnh viện Quân y 103 đã triển khai nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị; chú trọng tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng trao đổi chuyên môn, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, từng bước nâng cao trình độ đội ngũ y bác sĩ và chất lượng dịch vụ y tế.

Bệnh viện đã tham gia đào tạo cho Lào và Campuchia được nhiều tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II, 700 bác sĩ đa khoa; đào tạo thực hành nhiều bác sĩ và học viên sau đại học của Myanmar, CHLB Đức và Singapore; tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Nam Sudan…, lan toả hình ảnh thầy thuốc Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam trao Huân chương Lao động Hạng Nhất của Nhà nước CHDCND Lào cho Bệnh viện Quân y 103 tại Lễ đón nhận (Ảnh: BTC).

Ngày 31/12/2022, Bệnh viện Trung ương 103, Quân đội nhân dân Lào đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên trên cơ thể người. Đây là thành quả của sự hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật giữa 2 bệnh viện Việt Nam - Lào, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của 2 quốc gia.

Ảnh: Minh Nhật