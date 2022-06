Chân xuất hiện 3 điểm bất thường này coi chừng ung thư phổi

Ung thư phổi là bệnh lý ác tính ở phổi. Theo Bệnh viện phổi Trung ương, ung thư phổi loại không tế bào nhỏ chiếm hơn 80% trường hợp, bao gồm ung thư biểu mô tuyến, ung thư biểu mô vảy và một số ít là ung thư tế bào lớn. Diễn tiến âm thầm và tiên lượng xấu là những đặc điểm quan trọng của loại bệnh này. Người bệnh có thể đến khám vì ho kéo dài, ho ra máu, khó thở, đau ngực, đau xương...

Khoảng 85%-90% các trường hợp có liên quan đến tình trạng hút thuốc lá (chủ động hay thụ động). Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,09 triệu người mắc mới và 1,76 triệu người tử vong do ung thư phổi.

Những người đã hút thuốc trên 20 năm, người hút thuốc lá thụ động, những người mắc các bệnh phổi tiềm ẩn như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, xơ phổi lan tỏa, những người có tiền sử tiếp xúc nghề nghiệp và những người có tiền sử gia đình bị ung thư phổi hoặc các bệnh ác tính thuộc nhóm nguy cơ cao của ung thư phổi. Do đó, những trường hợp này phải được tầm soát ung thư phổi thường xuyên.

Khi ung thư phổi phát triển trong cơ thể, nó sẽ phát tín hiệu đau qua các bộ phận khác nhau. Nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường sau đây ở chân thì hãy cẩn thận vì đó có thể là tín hiệu do ung thư phổi gửi đến.

Sưng tấy không rõ nguyên do

Chân có nhiều mạch máu và dây thần kinh. Một khi tế bào ung thư phát triển, chúng có khả năng xâm lấn vào mạch máu và dây thần kinh. Hầu hết các trường hợp ung thư sẽ kèm theo cục máu đông, gây sưng và đau ở chân.

Do đó, nếu chân bị sưng tấy lâu ngày không rõ nguyên do, cần đến bệnh viện để thăm khám kịp thời.

Xuất hiện khối u

Một khối u bất thường ở chân có thể là lành tính hoặc ác tính. Nếu nó không đau, kết cấu cứng, kết dính với mô xung quanh, phát triển nhanh và kèm theo các triệu chứng bất thường khác, hãy cẩn thận vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư đang âm thầm phát triển trong phổi của bạn.

Đau chân

Nhiều bệnh nhân ung thư phổi sẽ bị đau nhức ở chân và các khớp ở giai đoạn đầu. Ở giai đoạn giữa và cuối, do tế bào ung thư xâm lấn vào các bộ phận của xương nên có thể gây ra các cơn đau nhức xương. Khi bệnh tiến triển nặng hơn cũng có thể có các triệu chứng như đau do lực kéo và đau do phản xạ.