Cha đốt nhà, bé trai 5 tuổi được mẹ ôm chặt níu giữ sinh mạng giữa biển lửa

Ngày 30/5, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí, các bác sĩ nơi này vẫn đang nỗ lực hết sức để cứu một bé trai bị bỏng nặng nề sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng.

Bệnh nhi là bé N.T.P. (sinh năm 2021, ngụ tỉnh Cà Mau). Theo bệnh sử, trước đó khi xảy ra xung đột với chồng, mẹ bé P. ôm con chạy vào phòng ngủ khóa cửa. Người cha đã tưới xăng đốt trước cửa phòng khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang khu vực bếp và gây nổ lớn.

Khi người dân xung quanh phá cửa lao vào ứng cứu, căn nhà đã chìm trong biển lửa. Vụ hỏa hoạn làm người cha tử vong tại chỗ. Người mẹ bị bỏng rất nặng vẫn cố ôm chặt con trong lòng cho đến khi được đưa ra ngoài, nhưng sau đó cũng không qua khỏi.

Riêng bé trai được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng bỏng độ II-III trên 90% diện tích cơ thể, bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích nặng, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp cùng nhiều rối loạn nghiêm trọng khác, tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhi được các bác sĩ khoa Hồi sức Ngoại chăm sóc, hỗ trợ thở máy, dùng thuốc vận mạch, hồi sức chuyên sâu và chăm sóc bỏng tích cực từng giờ. Trải qua thời gian dài điều trị, bé được phẫu thuật cắt lọc da nhiều lần, nhưng tình trạng vẫn còn rất nặng.

Hiện tại, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát ở khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU).

Các bác sĩ điều trị tích cực cho cháu bé (Ảnh: BV).

"Quan ngại nhất là việc bỏng ăn sâu và biến chứng của bỏng, chưa thể nói trước điều gì. Khi chưa kịp hiểu hết biến cố xảy ra, em đã phải đối mặt với mất mát quá lớn và cuộc chiến sinh tử đầy khắc nghiệt", nguồn tin chia sẻ.

Những ngày qua, hình ảnh cậu bé nhỏ xíu với cơ thể phủ kín băng trắng, chằng chịt dây truyền khiến các nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc không khỏi xót xa.

Hiện người mợ trực tiếp chăm sóc bé, nhưng toàn bộ giấy tờ tùy thân của bệnh nhi đã bị thất lạc sau vụ cháy, nên thủ tục làm bảo hiểm y tế cũng gặp trở ngại. Trong khi đó, quá trình điều trị bỏng dự kiến sẽ còn kéo dài với chi phí hồi sức, thuốc men, chống nhiễm trùng, chăm sóc chuyên sâu và lọc máu rất lớn.

Tập thể y bác sĩ bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM đang nỗ lực từng giờ, với hy vọng cháu bé có thể vượt qua giai đoạn nguy kịch, giành lại sự sống sau biến cố quá đau lòng của gia đình.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng tiếp nhận 2 chị em ở tỉnh Tây Ninh bị bỏng nặng, vì cha ruột châm lửa đốt nhà. Người chị 13 tuổi sau đó không qua khỏi, trong khi em trai bỏng 80% kiên cường vượt 96 ngày điều trị để trở về nhà.