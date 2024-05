Cảnh báo từ chuyên gia y tế về chất lượng nước ăn uống hàng ngày

Cũng theo PGS.TS.BS Lâm Vĩnh Niên, sử dụng nguồn nước chứa nhiều chất độc hại có thể gây nguy cơ mẩn ngứa, mắc bệnh đường tiêu hóa (đau bụng, tiêu chảy, kiết lỵ…), các bệnh về gan, thận,… thậm chí ung thư. Với trẻ nhỏ, nguồn nước không an toàn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm giun sán, tiêu chảy, ngộ độc và suy dinh dưỡng.

Nước trong chưa chắc đã sạch và nước đun sôi vẫn chưa thực sự an toàn

Nước đun sôi vẫn có thể chứa kim loại nặng, asen… có hại cho sức khỏe (Ảnh: Karofi).

Các chất độc hại trong nước tồn tại theo 2 dạng. Dạng thứ nhất là các tạp chất, cặn bẩn, vi khuẩn, mùi hôi tanh khó chịu rất dễ nhận biết. Một dạng khác mắt thường không thấy được là các chất hữu cơ, chất hóa học, asen, ion kim loại nặng, virus, vi khuẩn siêu nhỏ. Theo đó, trong nhiều trường hợp, dù nước có màu trong vắt cũng chưa chắc đã an toàn để ăn uống.

PGS.TS.BS Lâm Vĩnh Niên cho biết: "Nhiều hộ gia đình có thói quen đun sôi nước. Tuy nhiên, đun sôi nước chỉ phần nào loại bỏ được loại bỏ được phần nào virus, vi khuẩn nhưng vẫn còn kim loại nặng, asen, sắt, chì… Những thành phần độc hại này chỉ có thể bị loại bỏ khi chúng ta sử dụng máy lọc nước gia đình tốt, có màng RO hay còn gọi là màng thẩm thấu ngược thì chất lượng nước sau lọc đủ an toàn để uống trực tiếp và an tâm sống khỏe".

Nâng cao chất lượng nước ăn uống hàng ngày với máy lọc nước

Máy lọc nước được cấu tạo bởi hệ thống nhiều lõi lọc hiện đại và màng RO thẩm thấu ngược nên có khả năng loại bỏ các chất độc hại trong nước, bao gồm cả những chất mắt thường không nhìn thấy. Tuy nhiên, hiệu quả loại bỏ chất độc hại trong nước của các hãng máy lọc nước khác nhau.

Theo PGS.TS BS Lâm Vĩnh Niên, tiêu chí nhận biết máy lọc nước chất lượng là: "Thứ nhất, Bộ Y tế đã có ban hành chuẩn gọi là QCVN 6-1:2010/BYT nên máy lọc nước đạt chuẩn này do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế ban hành là ổn. Thứ hai, các thương hiệu máy lọc nước uy tín, chất lượng tốt thường có hệ lõi lọc công nghệ cao. Và thứ ba, trong thời đại công nghệ cao này, tôi thấy cần có công nghệ kiểm soát chất lượng nước toàn diện thông qua điện thoại cho người dùng thực sự an tâm mọi lúc mọi nơi".

PGS.TS BS Lâm Vĩnh Niên cho biết QCVN 6-1:2010/BYT do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường cấp là chứng nhận cao nhất về nước uống trực tiếp.

Cũng theo PGS.TS BS Lâm Vĩnh Niên, máy lọc nước sử dụng hệ lõi lọc công nghệ SMAX có khả năng tăng gấp 2 lần hiệu suất lọc và tuổi thọ lõi. Đây là công nghệ lọc tiên tiến với 3 cấp lọc gồm cụm lõi lọc thô SMAX Pro V, màng RO sản xuất tại Mỹ và cụm lõi chức năng đúc nguyên khối HP6. Hệ lõi lọc SMAX có khả năng loại bỏ tối đa tạp chất, cặn bẩn, chất hữu cơ, chất gây mùi, ion kim loại nặng, virus, vi khuẩn… trong nước. Sau lọc, nước còn được bổ sung thêm nhiều khoáng chất, ion kiềm... tốt cho sức khỏe.

Hệ lõi lọc công nghệ SMAX tạo ra nguồn nước tinh khiết chuẩn đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế chứng nhận. Đây là chứng nhận cao về nước uống trực tiếp tại Việt Nam. Máy lọc nước muốn đạt chứng nhận này phải trải qua quy trình kiểm định chuẩn của Bộ Y tế và WHO với các tiêu chí khắt khe. Nước sau lọc đảm bảo an toàn để uống trực tiếp tại vòi không cần đun sôi.

Công nghệ AioTec kiểm soát chất lượng nước toàn diện qua điện thoại.

Công nghệ AioTec là công nghệ kiểm soát chất lượng nước toàn diện qua điện thoại thông minh, giúp người dùng có thể chủ động theo dõi độ tinh khiết của nước, kiểm tra tình trạng lõi lọc, đăng ký bảo hành bảo dưỡng máy… ngay cả khi đang không ở nhà.

Karofi là một trong số ít thương hiệu đáp ứng đủ 3 tiêu chí của máy lọc nước chất lượng. Nhãn hàng gây ấn tượng với khách hàng khi xuất hiện trên màn hình SKY-LED Thủ Thiêm, TPHCM.