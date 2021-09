Cần chuẩn bị những gì khi bạn là F0, F1 cách ly tại nhà?

Dân trí Trong tình hình dịch Covid-19 với số ca mắc tăng cao, việc cách ly F0, F1 tại nhà sẽ giúp giảm tải cho các cơ sở y tế. Vậy F1, F0 cần chuẩn bị những gì khi cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe tốt nhất?

Chuẩn bị toa thuốc điều trị Covid-19 tại nhà

Theo hướng dẫn của Sở Y tế TPHCM, toa thuốc điều trị Covid-19 tại nhà cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chia ra làm 3 gói cơ bản ở các mức độ A, B, C.

Gói thuốc A

Gói thuốc này gồm những loại thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt Paracetamol và thuốc nâng cao thể trạng là các loại vitamin tổng hợp hoặc vitamin C. Gói thuốc này được sử dụng trong 7 ngày.

Các loại vitamin (vitamin tổng hợp hoặc vitamin C): Uống ngày 2 lần: sáng một viên, chiều một viên.

Gói thuốc B

Được dùng trong 3 ngày, gồm các loại thuốc kháng viêm Dexamethasone 0,5 mg hoặc Methylprednisolone 16 mg hoặc Prednisolone 5mg và thuốc kháng đông là Rivaroxaban 10 mg hoặc Apixaban 2,5 mg.

Đối với gói thuốc này, Sở Y tế lưu ý không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Người mắc một trong các bệnh sau: viêm loét dạ dày, tá tràng, suy gan, suy thận, các bệnh lý dễ gây chảy máu đường tiêu hóa, đường tiết niệu và các bệnh lý dễ gây chảy máu khác…

Gói thuốc C

Gói thuốc này là thuốc kháng virus được chỉ định với trường hợp F0 có triệu chứng nhẹ. Thuốc được Bộ Y tế cung cấp trong Chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát. Bệnh nhân sẽ ký giấy cam kết sử dụng thuốc để được cấp phát sử dụng.

Theo đó thuốc Molnupiravir sẽ được sử dụng trong 5 ngày liên tục, uống 2 lần sáng và chiều mỗi lần 800mg.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thuốc Molnupiravir, không sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú, người suy gan, viêm gan siêu vi cấp, suy thận, viêm tụy cấp hoặc mạn tính. Đối với F0 cách ly tại nhà sử dụng thuốc Molnupiravir, nếu cần phải uống kháng viêm và kháng đông thì ngưng sử dụng thuốc Molnupiravir.

Chuẩn bị thực phẩm nâng cao đề kháng, tốt cho sức khỏe

Để cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng chống chọi với Covid-19, bệnh nhân F1, F0 cần chuẩn bị thực phẩm nâng cao sức đề kháng, đảm bảo nguyên tắc cân đối và đầy đủ dinh dưỡng, như sau:

- Cần cung cấp đủ, đa dạng những thực phẩm đảm bảo nhu cầu theo từng nhóm tuổi gồm chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất, chất xơ và nước.

- Đảm bảo mỗi bữa ăn cần có nhóm thực phẩm giàu protein, cá.., đậu đỗ, hạt các loại.

- Bổ sung trái cây tươi hoặc nước ép trái cây, rau xanh các loại, gia vị (như tỏi, gừng) để tăng cường sức đề kháng, thực hiện uống đủ nước hàng ngày.

Nâng cao sức đề kháng bằng cách bổ sung đầy đủ các nhóm chất cho cơ thể.

Có thể thấy, việc duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học, đủ chất là rất cần thiết với cơ thể và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc củng cố hệ miễn dịch. Do đó, F1 và F0 cần duy trì những thói quen sinh hoạt và ăn uống lành mạnh, đồng thời có thể lựa chọn sử dụng những sản phẩm bổ sung nâng cao sức đề kháng cho cơ thể chứa vitamin C và kẽm.

