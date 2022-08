Căn bệnh ngày càng trẻ hóa, không cấp cứu kịp thời nguy cơ tử vong đến 50%

Mới đây, ông P.V.A. (56 tuổi, ngụ TPHCM), được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực trái dữ dội.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân vốn là một người khỏe mạnh, chưa từng điều trị bệnh lý mãn tính nào trước đó. Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ cấp cứu chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp nặng.

Trong lúc bác sĩ đang giải thích bệnh với người nhà và ê-kíp chuẩn bị để can thiệp mạch vành cấp cứu, bệnh nhân bất ngờ lên cơn co giật. Hình ảnh monitor đang theo dõi cho thấy tim bệnh nhân lên cơn rung thất. Đây là một biến chứng loạn nhịp thường gặp và rất nguy hiểm khi bị nhồi máu cơ tim, nếu không được xử trí kịp thời nguy cơ tử vong rất cao.

Hình ảnh mạch máu ở tim bị tắc của bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Nhận thấy tình trạng nguy hiểm của ông A., các bác sĩ nhanh chóng thực hiện sốc điện chuyển nhịp. Sau 15 phút sốc điện, tim có nhịp đập ổn định trở lại, bệnh nhân hồi tỉnh. Các chỉ định cận lâm sàng cần thiết được thực hiện một cách nhanh chóng để bệnh nhân được chuyển đi can thiệp mạch vành khẩn.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy, nhánh động mạch vành bên trái của bệnh nhân bị tắc hoàn toàn, trong khi đó nhánh bên phải vẫn hoạt động bình thường.

Các bác sĩ tim mạch can thiệp đã tiến hành đặt stent (khung lưới kim loại) trên đoạn mạch vành bị tắc, nhằm mở rộng vị trí bị hẹp và ngăn không cho trở lại tình trạng cũ. Sau can thiệp, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, triệu chứng đau ngực đã giảm, các dấu hiệu sinh tồn trở về mức ổn định.

Mạch vành ở tim sau khi được đặt stent tái thông (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ Phạm Phước Mẫn, thành viên ê-kíp trực tiếp thực hiện can thiệp cho ông A. chia sẻ, sau can thiệp, bệnh nhân vẫn có những cơn rối loạn nhịp, tuy nhiên tình trạng nhẹ hơn trước can thiệp.

Ngoài ra, bệnh nhân có hiện tượng suy tim sau nhồi máu, nghĩa là sức co bóp của cơ tim giảm chỉ còn khoảng một nửa so với bình thường.

Sau khi được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa Tim mạch, bệnh nhân hồi phục khá tốt và xuất viện sau 7 ngày điều trị. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cần uống thuốc đầy đủ liên tục, tuân thủ các chế độ điều trị và tái khám đúng hẹn.

Sau can thiệp, bệnh nhân qua cơn nguy kịch (Ảnh: bệnh viện cung cấp).

Theo bác sĩ, nhồi máu cơ tim là tình trạng cấp cứu rất nguy hiểm. Nếu không xử lý kịp thời, nguy cơ tử vong lên tới 50%. Đáng lo ngại hơn, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa. Trước đây, bệnh chỉ thường gặp ở người trên 60, nhưng hiện nay nhiều trường hợp bị nhồi máu cơ tim ở độ tuổi rất trẻ, thậm chí chỉ ngoài 30.

Nguyên nhân do lối sống sinh hoạt thiếu lành mạnh, không kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Bên cạnh đó, nhiều người chưa nhận biết các dấu hiệu của cơn nhồi máu cơ tim dẫn đến việc bỏ lỡ "thời gian vàng" trong điều trị, tăng nguy cơ gây ra biến chứng nghiêm trọng.

Các chuyên gia về can thiệp tim mạch chia sẻ, một lối sống lành mạnh với chế độ ăn giảm mặn, ít ngọt, hạn chế chất béo, rượu bia thuốc lá, tăng cường vận động thể lực ít nhất 150 phút/tuần sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, bao gồm nhồi máu cơ tim. Bên cạnh đó, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ sẽ giúp phát hiện các bệnh lý nguy hiểm này từ giai đoạn sớm.

Bác sĩ Mẫn khuyến cáo, bệnh nhân nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường mang tính cảnh báo như đau ngực, khó thở, mệt, đặc biệt là người lớn tuổi, béo phì, người đang điều trị các bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu... nên nhanh chóng đến bệnh viện ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.