2 bác sĩ F0 cứu sống bệnh nhân Covid-19 bị nhồi máu cơ tim

Sáng 5/3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện vừa kịp thời can thiệp, cứu thành công một bệnh nhân lớn tuổi qua cơn nguy hiểm do mắc Covid-19, vừa bị nhồi máu cơ tim.

Trước đó, bệnh nhân Trương Thị X. (73 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) có triệu chứng đau ở ngực nên đến Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà để thăm khám và được phát hiện mắc Covid-19. Sau đó, bệnh nhân về cách ly và điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, đến ngày 3/3, bà X. bị khó thở, đau ngực, đến Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà thăm khám và được chẩn đoán mắc Covid-19 mức độ nguy kịch, nên chuyển đến khu điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Quá trình thăm khám, bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị chẩn đoán, ngoài mắc Covid-19, bà X. bị nhồi máu cơ tim mức độ nguy kịch nên phải thở oxy liều cao.

Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân F0 (Ảnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị).

Sau khi hội chẩn, bà X. được chuyển đến Khoa tim mạch và được tiến hành can thiệp để tái thông động mạch vành. Sau can thiệp, bệnh nhân giảm khó thở, giảm đau ngực. Hiện bà X. được chuyển đến khu điều trị Covid-19, được cai oxy liều cao, ngưng thuốc vận mạch; sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn định sau ca can thiệp tái thông động mạch vành.

Được biết, quá trình can thiệp cứu sống bệnh nhân X., Khoa tim mạch huy động 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng. Trong đó, 2 bác sĩ đang là F0, một điều dưỡng cũng từng là F0.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Khoa tim mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, Khoa chỉ có 12 bác sĩ nhưng thời gian gần đây, một nửa nhân lực mắc Covid-19 nhưng khi có bệnh nhân mắc Covid-19 nguy kịch, cần tái thông động mạch vành cấp cứu, thì các bác sĩ đều tình nguyện đến cấp cứu. Đã có 4 trường hợp bệnh nhân F0 được các bác sĩ tại bệnh viện này can thiệp thành công.

Cũng theo bác sĩ Đức, việc các bác sĩ F0 tình nguyện can thiệp cho bệnh nhân F0 sẽ tránh nguy cơ bị lây nhiễm, từ đó đảm bảo duy trì công tác khám, chữa bệnh.