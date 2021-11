Cách người Nhật bảo vệ sức khỏe trong mùa đông

Dân trí Thường xuyên vận động, chỉ ăn vừa no và tận dụng "sức mạnh" của thực phẩm lên men là "chìa khóa" giúp người Nhật sống khỏe mạnh qua mùa đông và kéo dài tuổi thọ.

Cuộc sống có mục đích mang lại tác dụng tăng tuổi thọ.

Học cách vận động để giữ ấm của người Nhật

Đi bộ rất tốt cho sức khỏe và giữ ấm hiệu quả. Người Nhật rất thích đi bộ, kể cả đi học, đi chợ, đi làm... Khoảng 98% trẻ em Nhật đi bộ hoặc đạp xe đến trường. Thống kê năm 2020, người Nhật đi bộ trung bình 6.500 bước/ngày, nam giới từ 20 - 50 tuổi đi bộ trung bình 8.000 bước/ngày và phụ nữ 20 - 50 tuổi đi bộ khoảng 7.000 bước/ngày.

Ngoài ra, người Nhật còn tận dụng các hoạt động thường ngày để cơ thể được hoạt động nhiều hơn. Kể cả khi ngồi họ cũng hướng tới việc duy trì sức mạnh và sự linh hoạt bằng cách ngồi trên sàn nhà trong tư thế quỳ 'sea', ngồi tựa vào ống chân và đặt bàn chân dưới mông.

Xây dựng lối sống có mục đích và "chỉ ăn no 80%"

Người Nhật sống theo triết lý "ikigai'- nghĩa là "lý do của bạn để sống" vì họ tin rằng có mục đích rất cần thiết và có thể tìm thấy khi giúp đỡ người khác, ăn uống ngon miệng, được gần gũi, trò chuyện với mọi người, vẫn làm việc khi đã nghỉ hưu. Nhiều nghiên cứu chỉ ra sống có mục đích giúp tăng tuổi thọ vì ngủ ngon hơn và tỷ lệ bệnh mãn tính thấp.

Người Nhật luôn giữ cân bằng các nhóm thực phẩm trong các bữa ăn.

Bên cạnh đó, "Hara hachi bunme" - chỉ ăn no 80% cũng là nét văn hóa ăn uống lâu đời giúp cân bằng dinh dưỡng, duy trì sức khỏe của người Nhật. Họ bày món ăn thành phần nhỏ giúp thưởng thức nhiều hương vị lại cân bằng dinh dưỡng giữa các nhóm thực phẩm như thịt, cá, gạo, ngũ cốc, miso, rong biển và rau xanh. Nhờ đó tỷ lệ béo phì ở Nhật rất thấp.

Thói quen uống trà nóng cũng giúp bảo vệ sức khỏe. Trà rất giàu chất chống oxy hóa tăng cường miễn dịch, chống ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, làm chậm lão hóa và điều hòa huyết áp. Do đó, với người Nhật uống trà nóng vào mùa đông không chỉ là thưởng trà, giữ ấm cơ thể mà còn giúp họ tránh được bệnh nguy hiểm.

"Sức mạnh" từ thực phẩm lên men

Thực phẩm lên men rất được người Nhật ưa chuộng. Những món ăn lên men có mặt thường xuyên trong bữa ăn của người Nhật như tsukemono (dưa chua), miso (tương đậu nành lên men), nước tương, nattо (đậu nành lên men...

Natto là món ăn lên men từ đậu nành với khuẩn Bacillus subtilis được người Nhật dùng thường xuyên, có lượng vitamin B2, B1 gấp 10 lần so với cùng lượng đậu nành nấu chín chưa lên men. Chúng có vai trò trong sản xuất năng lượng, chuyển hóa chất béo và chức năng tế bào. Khuẩn Bacillus subtilis tạo ra enzyme nattokinase giúp phân hủy fibrin - thành phần chính trong cục máu đông, hỗ trợ chống đông máu, phòng đột quỵ. Ngoài ra, natto còn có chứa men chuyển đổi angiotensin làm giảm huyết áp.

Thực phẩm lên men là món ăn ưa thích của người Nhật.

Men gạo đỏ cũng là thực phẩm lên men được ưa chuộng. Sử dụng khoảng 2,4 gm men gạo đỏ mỗi ngày có thể làm giảm mức cholesterol toàn phần tới 20-25%. Chiết xuất từ men gạo đỏ có chứa lovastatin, giúp cơ thể không tạo ra cholesterol.

Nhờ những giá trị đó, nattokinase và men gạo đỏ đã được nghiên cứu và thử nghiệm ở nhiều quốc gia nhằm hỗ trợ chống huyết khối bằng đường uống. Tại Việt Nam, từ 10 năm nay nattokinase đã có mặt trong dòng sản phẩm NattoEnzym của Dược Hậu Giang. Trong đó, NattoEnzym Red Rice có chứa cả nattokinase và men gạo đỏ, tăng gấp đôi tác dụng phòng ngừa đột quỵ, giảm mỡ máu.

NattoEnzym Red Rice với nattokinase và men gạo đỏ mang lại tác dụng giảm nguy cơ đột quỵ do cục máu đông.

NattoEnzym Red Rice đã vượt qua sự kiểm định khắt khe hằng năm của Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA) về nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, sản phẩm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Vì thế, dấu mộc của JNKA trên mỗi sản phẩm NattoEnzym Red Rice là bảo chứng cho chất lượng, khẳng định niềm tin với người tiêu dùng.

