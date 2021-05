Cách loại bỏ chứng nóng trong mùa hè hiệu quả

Dân trí Mùa hè oi bức, nhiều người thường thấy cơ thể mệt mỏi, khó chịu…thậm chí có cảm giác "bốc hỏa" trong người. Đây là một trong những biểu hiện thường gặp khi bạn bị nóng trong người.

Nóng trong người, nguyên nhân do đâu?

Theo y học cổ truyền "Âm hư sinh nội nhiệt", nóng trong người là do âm hư bởi các nguyên nhân sau: nội nhân - do chức năng hoạt động của các tạng phủ yếu không thể thải các chất độc sinh ra trong quá trình chuyển hóa, gan và thận suy yếu nên các chức năng thanh lọc không đủ sức giải độc làm độc chất bị tích tụ lại, và chính những độc tố này tạo nên nóng trong người.

Bên cạnh đó, chứng nóng trong (nội nhiệt) được xác định là do nhiều nguyên nhân bên ngoài như: thức khuya thường xuyên, đồ ăn nhiều dầu mỡ, áp lực công việc, uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá…Do đó, chứng nội nhiệt ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện đại.

Những triệu chứng thường gặp: Theo triệu chứng y khoa, nội nhiệt thường biểu hiện bằng các triệu chứng: khát nước nhiều, bứt rứt, khó ngủ, da và môi khô, đổ nhiều mồ hôi, nổi mụn nhọt, nhức đầu, choáng váng, chảy máu cam…

Tác hại của nóng trong người: Suy yếu hệ miễn dịch nên dễ bị nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, nhất là nhiễm trùng đường tiết niệu, sinh dục, tiêu hóa; Thiếu và mất nước quá nhiều dẫn đến tiểu ít, rối loạn chất điện giải... là tác hại điển hình khi người bệnh bị nóng trong.

Cách loại bỏ chứng nóng trong người.

Các bác sĩ thuộc Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM cho biết: Để cải thiện chứng nóng trong thì chế độ dinh dưỡng có vai trò đặc biệt trong bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Do đó, mỗi người nên có một chế độ ăn uống điều độ hàng ngày, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể, tức là cân đối giữa các nhóm thực phẩm sinh năng lượng, là chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa, đậu...), chất béo (dầu mỡ), chất bột đường (cơm, gạo, bún, phở...) và các vi chất (sắt, iốt, kẽm, vitamin).

Nói "không" với đồ nóng : Vào mùa hè, chị Thùy Dung 37 tuổi (Ninh Bình) thường thấy trong người bứt rứt, khó chịu, ăn uống không ngon miệng, thường xuyên mất ngủ về đêm khiến chị luôn trong trạng thái mệt mỏi, dễ cáu gắt. Chị Dung cho biết: "Tôi vốn không chịu được nóng, nên rất dễ "bốc hỏa". Bạn bè khuyên nên uống nhiều nước và tích cực ăn rau xanh, trái cây. Tôi đã áp dụng và bệnh có giảm đi nhưng không chấm dứt vẫn thường xuyên diễn ra"

Tạm biệt chứng nóng trong khi sử dụng Sủi Thanh Nhiệt Livecool

Nhắc đến các sản phẩm giúp ngăn ngừa nóng trong từ thảo dược thiên nhiên không thể không nhắc tới bộ sản phẩm Sủi Thanh Nhiệt Livecool.

Sản phẩm có thành phần kết hợp nhiều loại dược liệu, như: Actiso, Linh chi đỏ, Rau má, Dưa Gang, Chanh... giúp thanh nhiệt giải độc, mát gan tăng cường sức đề kháng. Hỗ trợ giảm các triệu chứng nóng trong, mệt mỏi, mề đay, chán ăn, nước tiểu vàng do suy giảm chức năng gan, người hay sử dụng rượu bia, thuốc tân dược kéo dài ảnh hưởng đến chức năng gan.

Đồng thời, sản phẩm còn giúp giảm nhiệt miệng do thiếu C, mệt mỏi do nắng nóng, sức đề kháng kém.

Sủi thanh nhiệt Livecool có nguồn dược liệu tự nhiên tươi, sạch với vùng trồng theo tiêu chuẩn VietGap. Sản phẩm có hương vị thơm ngon, cảm giác tươi sạch từ thảo dược thiên nhiên khi uống.

Sủi thanh nhiệt Livecool được phân phối, chịu trách nhiệm bởi Công ty CP Nam Dược - một thương hiệu uy tín với 02 lần liên tiếp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia. Từ năm 2019 tới nay, Bộ sản phẩm Sủi thanh nhiệt Livecool luôn được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng và bình chọn là "Sản phẩm số 1 trong dòng sản phẩm sủi thanh nhiệt thảo dược".

Trường Thịnh