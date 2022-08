Các triệu chứng dễ nhầm lẫn giữa Covid-19 và bệnh sốt xuất huyết

Người dân cần lưu ý vì đang là thời gian cao điểm của SXH và cũng trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, dễ gây nên tình trạng "dịch chồng dịch".

SXH do virus Dengue gây ra từ muỗi Vằn Aedes hút máu ở người bệnh bị SXH và truyền bệnh cho người khỏe mạnh. Thời gian ủ bệnh từ 3-10 ngày với các triệu chứng thông thường: Sốt cao đột ngột từ 39-41 độ C kéo dài từ 2-7 ngày; đau đầu, nhức mỏi toàn thân, đau bụng, buồn nôn; da và kết mạc sung huyết, chấm xuất huyết ngoài da… SXH có triệu chứng trở nặng khi đột nhiên đau bụng và cảm giác đau tăng dần, bồn chồn trong người, vật vã, li bì; số lần và số lượng đi tiểu giảm hơn; chảy máu: Chân răng, mũi, niêm mạc, nội tạng; đi ngoài ra máu, nôn ra máu; giảm tiểu cầu và suy đa cơ quan.

Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, lây qua đường hô hấp do tiếp xúc giọt bắn khi ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc tiếp xúc gần. Một số trường hợp bị mắc bệnh do tiếp xúc với bề mặt như nắm cửa, bàn ghế… Thời gian ủ bệnh từ 1-14 ngày với triệu chứng thông thường: Sốt cao đột ngột từ 39 - 41 độ C kéo dài từ 2-7 ngày; ho, hắt hơi và đau rát họng; ớn lạnh, tức ngực; mất vị giác và khứu giác; ngạt mũi, chảy nước mũi; buồn nôn và tiêu chảy. Covid-19 có triệu chứng trở nặng khi khó thở kéo dài từ 5-8 ngày, thiếu oxy, suy hô hấp cấp và suy đa cơ quan.

Chung tay phòng chống SXH, không để xảy ra "dịch chồng dịch"

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 145.536 trường hợp mắc SXH, 53 trường hợp tử vong. Số ca mắc SXH tăng gấp 3,3 lần, số ca tử vong tăng 39 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021. Diễn biến bệnh SXH đang phức tạp và biện pháp phòng bệnh hữu hiệu hiện nay chủ yếu là diệt muỗi, diệt lăng quăng . Để chủ động kiểm soát, phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó tập trung tăng cường phòng, chống dịch SXH, không để xảy ra "dịch chồng dịch", Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Công điện 665/CĐ-TTg yêu cầu các cơ quan, ban ngành phối hợp với các cấp chính quyền chủ động, tích cực vận động người dân tham gia các hoạt động diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch SXH và phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty TNHH FUMAKILLA Việt Nam cùng Hội LHPN các tỉnh thành Việt Nam khởi động chiến dịch "Phòng chống Sốt Xuất Huyết năm 2022" (Ảnh : Mai Sen).

Hưởng ứng công tác phòng chống dịch bệnh, Nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty TNHH FUMAKILLA Việt Nam cùng Hội LHPN các tỉnh thành Việt Nam đã khởi động chiến dịch "Phòng chống Sốt Xuất Huyết năm 2022". Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng gia tăng như hiện nay, chiến dịch được thực hiện trên tinh thần Công điện số 665/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống SXH và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; triển khai với quy mô sâu rộng hơn, nhiều hoạt động tuyên truyền hơn, góp phần đồng hành cùng Chính phủ giảm nguy cơ dịch chồng dịch, bảo vệ người dân Việt Nam. Chiến dịch bao gồm chuỗi hội thảo trên khắp Việt Nam với sự góp mặt của các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu mang đến kiến thức về "Nhận biết, Phòng ngừa và xử trí bệnh SXH" một cách khoa học với thông điệp "Không muỗi - Không lăng quăng - Không SXH". Ngoài tiếp nhận kiến thức, người dân còn được khuyến khích áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh SXH một cách hiệu quả theo tinh thần "5 không 3 sạch" của TW Hội LHPN Việt Nam, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.