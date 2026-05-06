Cà phê có thể giúp cơ thể bạn chống lại tác động của lão hóa như thế nào?

Cà phê bắt đầu trở thành thức uống vào khoảng thế kỷ XV tại Yemen. Hiện nay, cà phê là một trong những thức uống được ưa chuộng nhất toàn cầu, với hơn 2 tỷ tách được tiêu thụ mỗi ngày (Ảnh: Cleared/Canva).

Một nghiên cứu mới cho thấy cà phê bảo vệ cơ thể khỏi lão hóa bằng cách liên kết với thụ thể NR4A1, một loại protein có liên quan đến điều hòa căng thẳng, viêm và sửa chữa tế bào.

Mặc dù các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê với tuổi thọ cao hơn và nguy cơ mắc các bệnh mãn tính thấp hơn, nhưng cơ chế chính xác của những lợi ích này cho đến nay vẫn chưa rõ ràng.

Các nhà nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Thú y và Khoa học Y sinh Texas A&M (VMBS), Mỹ, đã phát hiện ra rằng các hợp chất trong cà phê liên kết với một thụ thể trong cơ thể được gọi là NR4A1, một loại protein liên quan đến lão hóa, phản ứng căng thẳng và bệnh tật.

“Cà phê có những đặc tính tăng cường sức khỏe đã được biết đến rộng rãi,” Giáo sư Stephen Safe ở VMBS cho biết.

“Những gì chúng tôi đã chứng minh là một số tác dụng đó có thể liên quan đến cách các hợp chất trong cà phê tương tác với thụ thể này, vốn tham gia vào việc bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do căng thẳng gây ra.”

NR4A1 là một thụ thể hạt nhân giúp điều chỉnh hoạt động gen để đáp ứng với căng thẳng và tổn thương trong cơ thể.

Các nhà nghiên cứu mô tả nó như một “cảm biến dinh dưỡng”, một thụ thể phản ứng với các hợp chất có trong chế độ ăn uống và đóng vai trò trong việc duy trì sức khỏe khi cơ thể già đi.

Protein NR4A1 giúp kiểm soát tình trạng viêm nhiễm, mức năng lượng và sửa chữa mô; tất cả đều là những yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh như ung thư và suy giảm nhận thức.

Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng các hợp chất cụ thể trong cà phê, đặc biệt là polyphenol và các thành phần polyhydroxyl hóa, liên kết với thụ thể, ảnh hưởng đến hoạt động của nó.

Họ cũng nhận thấy các hợp chất này có thể ảnh hưởng đến việc bảo vệ chống lại bệnh tật, bao gồm giảm tổn thương tế bào và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.

Khi NR4A1 bị loại bỏ khỏi tế bào, những tác dụng bảo vệ đó biến mất, chứng minh vai trò của thụ thể trong việc điều hòa tác động của cà phê.

“Nếu bạn làm tổn thương hầu hết mọi mô, NR4A1 sẽ phản ứng để giảm thiểu tổn thương đó,” Giáo sư Safe nói. “Nếu bạn loại bỏ thụ thể đó, tổn thương sẽ nghiêm trọng hơn.”

Mặc dù có những phát hiện này, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng lợi ích sức khỏe của cà phê không chỉ giới hạn ở một con đường duy nhất.

“Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi đã tìm ra mối liên hệ, nhưng chúng tôi cần hiểu rõ hơn tầm quan trọng của mối liên hệ đó.”

Các cơ chế đằng sau tác dụng sức khỏe của cà phê đang được nghiên cứu rộng rãi. Một nghiên cứu gần đây cho thấy việc uống cà phê có chứa caffeine ở mức độ vừa phải có liên quan đến việc giảm lo lắng, cải thiện sự tỉnh táo và tập trung. Caffeine cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Nghiên cứu cũng cho thấy cà phê không chứa caffeine cũng giúp người tiêu dùng cải thiện khả năng học tập và trí nhớ, cho thấy rằng các thành phần khác ngoài caffeine, chẳng hạn như polyphenol, chịu trách nhiệm cho những lợi ích về nhận thức này.