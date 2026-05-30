Cà Mau phát động khám sức khỏe toàn dân, phát hiện sớm bệnh tật

Ngày 30/5, tại lễ phát động khám, sàng lọc sức khỏe cho người dân tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo ông Thanh, thời gian qua tỉnh Cà Mau luôn quan tâm đầu tư, củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống y tế, nhất là ở cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Chí Thanh phát biểu tại lễ ra quân khám sức khỏe cho người dân địa phương (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh cũng như các yếu tố nguy cơ ngày càng diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và cộng đồng. Việc chủ động khám, sàng lọc sức khỏe định kỳ cho người dân nhằm để phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh tật nếu có là yêu cầu cấp thiết hiện nay", ông Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh.

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, lễ phát động khám, sàng lọc sức khỏe cho người dân nhằm nâng cao nhận thức, chủ động đi khám sức khỏe định kỳ, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, đảm bảo 100% người dân Cà Mau được khám, sàng lọc sức khỏe và lập hồ sơ điện tử, tích hợp trên ứng dụng VNeID trong năm 2026.

Đối với nội dung khám, sàng lọc sức khỏe sẽ thực hiện khám lâm sàng theo phụ lục khám sức khỏe tại Thông tư 32/2023/BYT. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi khám theo phụ lục Quyết định 1284/2026/BYT. Ngoài ra, còn thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng, đo điện tim, siêu âm tổng quát và các chỉ định khi cần thiết.

Đối tượng khám là tất cả người dân trên địa bàn tỉnh, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người lao động, người có yếu tố nguy cơ cao, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế khác.

Tại lễ phát động, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã kêu gọi toàn thể người dân tích cực hưởng ứng phong trào khám, sàng lọc sức khỏe định kỳ, cũng như chủ động theo dõi, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình để góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh, phát triển.

Lực lượng y tế khám sàng lọc sức khỏe cho người dân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại Trạm y tế phường Bạc Liêu, đông đảo người dân đã đến khám, sàng lọc sức khỏe với sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng và lực lượng y tế địa phương.

Ông Hữu Lộc (72 tuổi) đến trạm y tế khám sức khỏe và cho biết được y bác sĩ hướng dẫn rất tận tình, chu đáo.

"Qua khám sàng lọc, sức khỏe tôi khá tốt, tôi rất vui. Chương trình y tế này rất ý nghĩa, tạo điều kiện cho bà con đi thăm, khám, giữ gìn sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông chia sẻ.

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, đợt ra quân lần này có sự phối hợp của lực lượng chuyên môn từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM), giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, cùng lực lượng y tế công lập, tư nhân và đội ngũ sinh viên từ 2 trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, Bạc Liêu tham gia phục vụ người dân.