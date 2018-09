Búi tóc nặng gần 1kg trong dạ dày bé gái

Đó là trường hợp của bé N.P.A.T. (6 tuổi, ngụ tại Long An). Cháu được gia đình chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu trong tình trạng bụng chướng, đau dữ dội từng cơn, ói ra dịch xanh.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình được biết, hơn 3 năm trước khi tóc bắt đầu dài, mỗi khi xem ti vi bé thường giật tóc bỏ vào miệng nhai. Theo thói quen, tình trạng ăn tóc của bé ngày một nhiều hơn, từ vài cọng ban đầu, số lượng tóc bé ăn mỗi ngày một tăng lên khiến đầu hói dần. Người nhà cố gắng khuyên bảo nhưng bé vẫn lén giật tóc hoặc nhặt tóc rụng của người khác để ăn.

Búi tóc nằm trong dạ dày bệnh nhi được bác sĩ phẫu thuật lấy ra ngoài

Mới đây, bệnh nhi có biểu hiện đau bụng từng cơn, cảm giác đau tăng dần, đến thăm khám, điều trị ở phòng mạch tư nhưng không giảm. Những cơn đau mỗi ngày một dữ dội nên người nhà quyết định chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, qua thăm khám, chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định trong dạ dày của bệnh nhi có búi tóc lớn gây tắc ruột nên chỉ định phẫu thuật cấp cứu. BS Tạ Huy Cần, người trực tiếp phẫu thuật cho hay: Trong dạ dày của bé có búi tóc rất to, nặng gần 1kg, làm tắc nghẽn toàn bộ đường thoát từ dạ dày xuống ruột non. Bệnh nhi may mắn khi chưa bị hoại tử, thủng ruột. Sau phẫu thuật, ngày 6/9 sức khỏe bệnh nhi nhanh chóng bình phục.

Bác sĩ nhận định, bé A.T. có thể mắc phải hội chứng Rapunzel (thường có biểu hiện ăn chính tóc của mình, hoặc người khác) khối lượng tóc tích tụ ngày các nhiều khiến tóc bị rối và mắc kẹt trong dạ dày, ruột lâu ngày có thể gây tắc và thủng ruột.

Bệnh nhân mắc hội chứng Rapunzel thường có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, giảm cân nhanh, táo bón, tiêu chảy…

Nguyên nhân gây ra hội chứng hiện chưa rõ ràng, các nhà khoa học nhận định Rapunzel có thể là do khiếm khuyết về trí tuệ, rối loạn tâm thần, chấn động tâm lý từ thơ ấu, gặp căng thẳng quá mức hoặc do thiếu sắt hay mắc bệnh celiac.

