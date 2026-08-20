Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra viên ngậm được quảng cáo "giải rượu"

Trong công văn gửi đến Sở Y tế Hà Nội ngày 19/8, Cục An toàn thực phẩm cho biết nhận được phản ánh về việc nghi ngờ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm giải rượu Non Alco được quảng cáo sai quy định.

Theo Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Non Alco do Công ty Cổ phần dược phẩm Vitath (29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, Hà Nội) công bố. Cục An toàn thực phẩm đã cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4993/2024/ĐKSP ngày 19/6/2024.

Viên ngậm giải rượu Non Alco quảng cáo khi chưa được cấp phép (Ảnh chụp màn hình).

"Tuy nhiên, sản phẩm này chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo", công văn nêu rõ.

Theo quy định, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trước khi quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, tại website nêu trên, một số bác sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng, có thể gây hiểu lầm cho người sử dụng.

Trong khi đó, tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định: không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung được cơ quan truyền thông phản ánh; đồng thời kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với sản phẩm trên.