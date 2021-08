Bộ Y tế: Ưu tiên vắc xin cho thai phụ, bà mẹ đang cho con bú

Dân trí Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các ca mắc Covid-19 gồm nhiều thai phụ, sản phụ. Vì thế, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xem xét ưu tiên tiêm vắc xin cho hai nhóm trên.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do virus SARS-CoV-2 (Covid-19) với những biến chủng mới nguy hiểm đang diễn biến rất phức tạp. Trong số các bệnh nhân có nhiều thai phụ, sản phụ.

Vì thế, nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ mang thai, bà mẹ và trẻ sơ sinh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành; các bệnh viện cung cấp dịch vụ quản lý thai, khám thai, đỡ đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh; y tế các Bộ, ngành… tiếp tục triển khai quyết liệt các hoạt động phòng chống dịch, đảm bảo cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sản khoa và trẻ sơ sinh an toàn, liên tục... Đồng thời, tuân thủ hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí Covid-19 do chủng virus SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, các đơn vị Báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh/thành, Bộ/ngành xem xét ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trên địa bàn, đơn vị.

Bộ Y tế nhấn mạnh, Bộ đã có hướng dẫn tạm thời về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai. Theo đó, phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên có thể cân nhắc việc tiêm vắc xin. Tuy nhiên, lưu ý vắc xin Sputnik V chống chỉ định với thai phụ và người đang cho con bú.

Nam Phương