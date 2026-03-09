5 năm sau đại dịch Covid-19: Khi vaccine thắp lên tia hy vọng cho nhân loại

Tròn 5 năm kể từ khi những mũi vaccine Covid-19 đầu tiên tiêm tại Việt Nam, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài “Giọt nước mắt” (TPHCM) để tưởng nhớ những mất mát của đại dịch và nhắc lại bài học về giá trị quan trọng của vaccine.

Tại buổi lễ, ông Trần Nguyễn Công Nguyên, Giám đốc Vận hành, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, bày tỏ sự xúc động và sẻ chia sâu sắc trước những mất mát của đồng bào trong đại dịch Covid-19. Sau 5 năm, nhiều ký ức có thể đã dần lùi xa, nhưng nhìn lại giai đoạn khốc liệt ấy, cảm xúc trong ông vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt về ngày đầu tiên triển khai tiêm những liều vaccine Covid - tia hy vọng chặn đứng đại dịch đe dọa toàn cầu.

Trong không khí trang nghiêm, đại diện Hệ thống Tiêm chủng VNVC dâng hoa tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19 tại Tượng đài “Giọt nước mắt”, TPHCM (Ảnh: VNVC).

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC nhớ lại cuối năm 2020, đầu 2021, cả thế giới dường như tê liệt vì dịch bệnh, số người tử vong tăng lên hàng chục nghìn người mỗi ngày. Không chỉ những người làm công tác y tế dự phòng mà tất cả mọi người đều trông chờ vào vaccine, giải pháp đã từng chứng minh hiệu quả to lớn trong những đại dịch toàn cầu trước đây như cúm, đậu mùa…

“Chính vì thế, khi VNVC công bố đầu tư 30 triệu USD (tương đương 700 tỷ đồng) vào nghiên cứu vaccine của AstraZeneca và Đại học Oxford, chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vaccine có thể chặn đứng đại dịch, bảo vệ tính mạng của cộng đồng với tốc độ nhanh nhất, hiệu quả cao nhất và tiết kiệm nhất”, bác sĩ Chính chia sẻ.

Hành trình VNVC đưa vaccine Covid-19 về Việt Nam và tham gia chiến dịch tiêm chủng thần tốc quy mô lớn nhất trong lịch sử (Ảnh: VNVC).

Quyết định đầu tư khi vaccine vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu được xem là bước đi mạo hiểm của VNVC, nhưng đã mở ra bước ngoặt quan trọng, đưa Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có vaccine Covid-19 của AstraZeneca và đảm bảo 30 triệu liều vaccine cho chiến dịch tiêm chủng thần tốc quy mô lớn nhất trong lịch sử y tế nước ta.

Trong giai đoạn cao điểm của đại dịch, VNVC cũng cử hàng nghìn bác sĩ, điều dưỡng tham gia các chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc. Tham gia các chiến dịch tiêm chủng thần tốc tại những vùng phong tỏa vì Covid-19, điều dưỡng Lê Thị Kim Ngân vẫn nhớ rõ những ngày chạy đua với dịch bệnh để tiêm đúng, tiêm đủ cho người dân.

“Chưa bao giờ chúng tôi thấy cộng đồng cần vaccine đến vậy, ai cũng mong chờ và hỗ trợ để các ê-kíp nhanh chóng triển khai những mũi tiêm quý giá”, chị Ngân chia sẻ.

VNVC hiện mở rộng mạng lưới gần 260 trung tâm tiêm chủng trên cả nước và đầu tư lớn cho dự án sản xuất vaccine và sinh phẩm chất lượng cao (Ảnh: VNVC).

Từ thực tiễn của đại dịch Covid-19, không chỉ dừng lại ở nỗ lực đầu tư mạo hiểm 700 tỷ đồng tham gia nghiên cứu vaccine cùng với các nhà khoa học toàn cầu, VNVC còn nhanh chóng mở rộng hệ thống trung tâm tiêm chủng và đặc biệt là quyết định đầu tư lớn cho việc xây dựng một nhà máy vaccine hiện đại hàng đầu thế giới để sản xuất các vaccine chất lượng cao ngay tại Việt Nam.

Đến nay, mạng lưới VNVC đã phát triển gần 260 trung tâm tiêm chủng hiện đại trên toàn quốc, phục vụ hàng chục triệu lượt trẻ em và người lớn mỗi năm. Đồng thời, VNVC cũng thúc đẩy hợp tác chiến lược với nhiều hãng vaccine lớn trên thế giới, đưa về Việt Nam hơn 20 loại vaccine thế hệ mới phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như phế cầu, não mô cầu, HPV, zona thần kinh và sốt xuất huyết...

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng không chỉ tăng cường năng lực nghiên cứu, sản xuất và cung ứng vaccine trong nước, mà còn góp phần nâng cao khả năng chủ động ứng phó với các dịch bệnh mới nổi và các tình huống y tế khẩn cấp.

VNVC tiêm miễn phí hàng triệu liều vaccine, triển khai nhiều hoạt động nâng cao kiến thức về vaccine và tiêm chủng cho người dân (Ảnh: VNVC).

Từ những bài học của đại dịch Covid-19, vai trò của vaccine và y học dự phòng ngày càng được khẳng định là nền tảng quan trọng trong chiến lược bảo vệ sức khỏe người dân và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Với VNVC, hành trình đưa vaccine Covid-19 về Việt Nam đầu tiên và duy nhất trong vai trò một đơn vị y tế tư nhân, không chỉ là một dấu ấn quan trọng mà còn là bài học quan trọng về sự cần thiết về việc đầu tư lớn từ nghiên cứu, sản xuất vaccine chất lượng cao, đến chuỗi cung ứng, tiêm chủng rộng khắp và chuyên nghiệp, đào tạo đội ngũ nhân sự và đặc biệt là công tác truyền thông, giúp cộng đồng chủ động bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình.

Đó cũng chính là hành trình bền bỉ hiện thực hóa những nghị quyết quan trọng của Đảng, Chính phủ về mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân nói chung và lĩnh vực phòng bệnh nói chung. Trong đó, y tế tư nhân đóng vai trò nòng cốt quan trọng để góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vì Việt Nam khỏe mạnh.