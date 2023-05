Bổ sung sắt và kẽm giúp cải thiện thiếu máu dinh dưỡng cho trẻ

Máu là nguồn sống quan trọng. Máu lưu thông tốt, giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, nhất là ở trẻ em (Ảnh: Dược phẩm Delap).

Thiếu máu dinh dưỡng là vấn đề sức khỏe được quan tâm ở Việt Nam và trên toàn cầu. Theo báo cáo được đăng tải trên tạp chí Y khoa Hoa kỳ vào tháng 11/2022, thiếu máu ở trẻ em độ tuổi mẫu giáo (dưới 4 tuổi) trên toàn cầu dao động trong tỷ lệ từ 30% đến 58%.

Tại Việt Nam, thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2019-2020 cho thấy, có đến 60% trẻ thiếu kẽm, cứ 3 trẻ có một trẻ thiếu sắt. Tình trạng trẻ em thiếu máu dinh dưỡng tỷ lệ vẫn còn cao.

Theo TS.BS Phan Bích Nga - Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em - Viện Dinh dưỡng Quốc gia, đa phần cha mẹ cho rằng con thiếu máu là do thiếu sắt. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đã chứng minh thiếu máu dinh dưỡng không đơn thuần là thiếu sắt mà thiếu cùng các vi chất khác, trong đó có kẽm.

Thiếu sắt và kẽm cùng lúc, nguyên nhân dẫn đến thiếu máu dinh dưỡng

Bác sĩ Nga cho biết, sắt là thành phần cấu tạo của hemoglobin có nhiệm vụ vận chuyển oxy trong máu đến các tế bào. Thiếu sắt là nguyên nhân chính dẫn đến thiếu máu dinh dưỡng.

Bên cạnh sắt, kẽm có vai trò rất quan trọng cho quá trình tạo máu với chức năng tham gia vào cấu tạo và phát triển tế bào hồng cầu. Theo báo cáo được đăng tải trên tạp chí Y khoa Hoa Kỳ vào tháng 11/2022, trẻ bị thiếu máu có nồng độ kẽm trung bình trong huyết thanh thấp hơn đáng kể so với trẻ không bị thiếu máu. Vì vậy, trẻ thiếu kẽm cũng có nguy cơ bị thiếu máu dinh dưỡng.

Bác sĩ Nga chia sẻ tại hội nghị "Cập nhật chẩn đoán và điều trị thiếu máu ở trẻ" (Ảnh: Dược phẩm Delap).

Cùng với đó, kẽm làm tăng sự hấp thu sắt thông qua việc kích hoạt các chất vận chuyển sắt DTM1 và ferroportin (FPN1). Ngoài ra, kẽm còn đóng vai trò là chất xúc tác trong quá trình chuyển hóa sắt tham gia vào quá trình tổng hợp, cấu tạo nên hồng cầu.

Theo nghiên cứu của cuộc điều tra dinh dưỡng Đông Nam Á (Seanuts), bữa ăn hàng ngày của trẻ em Việt Nam thiếu đến 50% nhu cầu vi chất, điển hình là kẽm và sắt.

Bác sĩ Nga cho biết thêm, không phải cứ cho trẻ ăn thức ăn giàu sắt và kẽm là hấp thu 100%. Tỷ lệ hấp thu sắt từ thức ăn khá thấp, từ 5-15%, kẽm từ 10-30%, và các vi chất dinh dưỡng như kẽm, sắt chủ yếu có trong đạm động vật như trứng, thịt bò, ghẹ, hàu…

Kẽm và sắt còn bị giảm hấp thu bởi thực phẩm giàu chất phylate như tinh bột, chất xơ có trong các loại thực phẩm ngũ cốc.... Vì vậy thiếu kẽm và sắt ở trẻ vẫn còn cao, nhất là thường thiếu cùng nhau. Đây được cho nguyên nhân chính gây tình trạng thiếu máu dinh dưỡng ở trẻ.

Sắt tham gia sản xuất hemoglobin, kẽm tham gia vào cấu tạo chức năng, và phát triển tạo tế bào hồng cầu, đủ kẽm và sắt giúp quá trình tạo máu hiệu quả hơn (Ảnh: Freepik).

Bổ sung sắt và kẽm hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu máu dinh dưỡng ở trẻ

Thiếu máu dinh dưỡng ở trẻ thường có biểu hiện âm thầm, gây khó khăn trong phòng chống bệnh này ở cộng đồng. Một số biểu hiện của thiếu máu như: trẻ biếng ăn, sức đề kháng kém, dễ mắc các bệnh viêm đường hô hấp thông thường như viêm họng, ho, cảm cúm, trẻ mệt mỏi, da xanh xao, hay buồn ngủ… Đây cũng có thể là hệ quả của tình trạng thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt và kẽm kéo dài.

Nghiên cứu được đăng tải trên thư viện Y khoa Hoa Kỳ cho thấy, kẽm kết hợp với sắt giúp làm tăng nồng độ huyết sắc tố ở mức cao hơn so với sắt đơn thuần ở trẻ thiếu máu do sắt. Vì vậy, các mẹ có thể chủ động bổ sung đồng thời kẽm và sắt cho nhu cầu hằng ngày của trẻ.

