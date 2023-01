Bổ sung kẽm và sắt giúp nâng cao thể trạng cho trẻ

Tạp chí Y khoa Harvard cảnh báo trẻ em Việt Nam thiếu sắt kẽm cao

Vừa qua, Tạp chí Y khoa Harvard đã đăng tải bài viết "Causes and Solutions for Iron and Zinc Deficiencies among Vietnamese Children" (Nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề thiếu hụt chất sắt và kẽm của trẻ em Việt Nam). Trong đó, tác giả bài viết - bác sĩ dinh dưỡng Anh Nguyễn (Bệnh viện Hoàng gia Worcester, Anh) đã cảnh báo rằng, Việt Nam là một trong 6 nước Đông Nam Á có nguy cơ thiếu kẽm, sắt cao nhất ở trẻ. Nghiên cứu cho thấy tại Việt Nam, tỷ lệ thiếu kẽm ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi là từ 32% đến 67%, trong khi 52,1% học sinh bị thiếu kẽm.

Khoảng 58% trẻ dưới 5 tuổi bị thiếu kẽm, cứ 3 trẻ có một trẻ thiếu sắt, trong đó, thiếu sắt thường đi đôi thiếu kẽm và ngược lại (Ảnh: Shutterstock).

Thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho thấy (số liệu từ năm 2019 - 2020), có đến 58% trẻ dưới 5 tuổi bị thiếu kẽm, cứ 3 trẻ có một trẻ thiếu sắt, trong đó, thiếu sắt thường đi đôi thiếu kẽm và ngược lại.

Theo tài liệu đăng trên Tạp chí Y khoa Harvard, sự thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm sắt và kẽm có thể làm giảm sự phát triển nhận thức sớm, làm giảm sự phát triển thể chất và gia tăng các bệnh nhiễm trùng. Sắt và kẽm đều là những nguyên tố vi lượng quan trọng đối với chức năng bình thường của hệ thống miễn dịch.

Bên cạnh đó, sự thiếu hụt kẽm hoặc sắt trong cơ thể có liên quan đến sự phát triển của trẻ, nhất là chức năng của não và hệ thần kinh bị suy giảm bao gồm trí nhớ kém, thiếu tập trung, chậm nhận thức và chậm phát triển vận động.

Bài viết của bác sĩ Anh Nguyễn trên Tạp chí Y khoa Harvard cũng chỉ ra rằng, khoảng 70% sắt trong cơ thể tham gia vào quá trình hình thành các tế bào hồng cầu - mang oxy đến tất cả các tế bào và mô. Nếu thiếu sắt, trẻ có thể sẽ bị thiếu máu và mệt mỏi. Trong khi đó, kẽm có liên quan đến quá trình tổng hợp, bài tiết hormone tăng trưởng, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.

Bác sĩ Anh Nguyễn còn đề cập đến nguyên nhân thiếu kẽm, sắt ở trẻ xuất phát từ thói quen chế biến thức ăn dẫn tới mất 90% lượng vi chất mà thực phẩm cung cấp như: Xay nhuyễn thức ăn rồi mới nấu lên, cho trẻ ăn các loại canh hầm mà chưa chú trọng nhiều đến lượng thịt, lượng đạm mà các bé ăn vào.

Biếng ăn có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp năng lượng và gây thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng cho trẻ (Ảnh: Shutterstock).

Không những vậy, dù có chế độ ăn uống đa dạng nhưng sắt chỉ được hấp thụ 14-18% từ thức ăn và với kẽm cũng chỉ được hấp thụ 26-34%. Trong khi đó, tại Việt Nam, tỷ lệ kén ăn ở trẻ em dưới 5 tuổi lên tới 25,3%. Bài viết trên Tạp chí Y khoa Harvard còn nhấn mạnh, biếng ăn lại càng ảnh hưởng đến việc cung cấp năng lượng cho trẻ và gây thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng thiết yếu điển hình là kẽm và sắt.

Bổ sung vi chất dinh dưỡng giúp nâng cao sức khỏe cho trẻ

Theo bác sĩ Anh Nguyễn, trong thời gian qua, các chiến lược kẽm, sắt trong các thực phẩm chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Chính vì vậy, xu hướng ứng dụng vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm bổ sung chất lượng cao, nhằm chủ động nâng cao sức khỏe cho trẻ đang tăng nhanh trên toàn cầu

Trong hội nghị khoa học mở đầu cho năm mới 2023 của Liên chi hội Dinh dưỡng Thực phẩm TPHCM, chủ đề "Xu hướng ứng dụng vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm bổ sung nhằm chủ động nâng cao sức khỏe" đã tạo được sự quan tâm với người tiêu dùng, trong đó có đề cập đến vai trò của kẽm và sắt.

Tại hội nghị, BS.CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp cho biết: "Vi chất dinh dưỡng dù rất nhỏ bé nhưng đóng vai trò quan trọng với cơ thể. Thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ, có thể khiến hệ miễn dịch suy yếu, ảnh hưởng tới sự phát triển thể lực, tầm vóc, trí tuệ, cản trở sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ em. Các chiến lược nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng - trong đó có kẽm và sắt là một vấn đề cần được tiếp tục quan tâm trong năm 2023".

Cũng trong tài liệu đăng trên tạp chí Y Khoa Harvard để đảm bảo đủ sắt, kẽm cho trẻ, bác sĩ Anh Nguyễn đã đưa ra lời khuyên cha mẹ nên chủ động bổ sung dự phòng hàng ngày cho bé, tránh việc thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng này kéo dài, có thể ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của trẻ.

TPBVSK Fitobimbi Ferro C được nhập khẩu nguyên hộp từ Ý và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Delap

Sản phẩm có thành phần chính gồm: Sắt gluconate, kẽm gluconate. Trong đó, hàm lượng kẽm: Sắt với tỉ lệ 1:1 kết hợp đồng gluconate, vitamin B12, hoa cúc Đức và chiết xuất quả sơ ri nhiều vitamin C.

Sản phẩm được bào chế ở dạng siro, vị ngọt thanh dễ uống.

TPBVSK Fitobimbi Ferro C đạt tiêu chuẩn chất lượng cGMP và được chứng nhận ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Ý và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Delap.

Để tìm hiểu về biện pháp bổ sung sắt, kẽm cho bé cũng như thông tin về TPBVSK Fitobimbi Ferro C, khách hàng có thể gọi đến hotline 1800 80 70 để được chuyên gia tư vấn trực tiếp.

TPBVSK Fitobimbi Ferro C có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1845/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 11/6/2022. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

