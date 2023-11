Biến dạng mặt do u nhầy xoang trán

Phẫu thuật khối u nhầy xoang trán 7cm, phát hiện bệnh nhân bị viêm xoang dị ứng nấm nặng

Giữa tháng 10/2023, ông X. (70 tuổi, người Campuchia) tìm đến bệnh viện FV với một khối u lớn làm biến dạng nửa mặt trái. Trực tiếp khám cho bệnh nhân, bác sĩ Lê Phú Cường, khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện FV nhận thấy ông X. có một khối u nhầy xoang trán (mucocele) kích thước 7cm, chèn đầy thành xoang trán và một phần xoang sàng trước bên trái.

Bệnh nhân X. cho biết, ông từng phẫu thuật điều trị viêm xoang cách đây hơn 40 năm tại Campuchia. Tuy nhiên, khi chứng viêm xoang tái phát, ông không đi điều trị nữa mà chỉ mua thuốc uống. Cách đây khoảng 5 năm, bên má trái của ông xuất hiện một khối u. Khoảng 2 tháng trở lại đây, khối u có dấu hiệu lớn nhanh bất thường, chèn ép mắt và mũi, gây đau đớn và ảnh hưởng thẩm mỹ. Đồng thời mũi của ông bị tắc nghẽn và khứu giác không còn cảm nhận được mùi.

Theo bác sĩ Cường, nguyên nhân gây u nhầy xoang trán là do tắc đường thông nối giữa xoang với mũi. Mặc dù khá hiếm gặp, bệnh thường xuất hiện ở những bệnh nhân sau các sang chấn như chấn thương hàm mặt hoặc biến chứng sau phẫu thuật xoang. Dù là loại u lành tính, song với bản chất ăn mòn làm tiêu xương của thành xoang, gây chèn ép cấu trúc sọ mặt, nên u nhầy tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu có kích thước lớn.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng chỉ định phẫu thuật u nhầy cho bệnh nhân để tránh tình trạng u lớn chèn ép hốc mắt nhiều hơn, gây suy giảm thị lực, thậm chí chèn ép cấu trúc lân cận khác như não, gây hủy xương…

Phẫu thuật khối u nhầy và viêm xoang dị ứng nấm cho bệnh nhân Campuchia bằng phẫu thuật nội soi (Ảnh: FV).

"Trong lúc mổ chúng tôi nhận thấy bệnh nhân bị viêm xoang dị ứng nấm. Do vậy việc điều trị cắt bỏ khối u được kết hợp với điều trị viêm xoang dị ứng nấm cho bệnh nhân", bác sĩ Cường chia sẻ.

Ca phẫu thuật nội soi do bác sĩ Cường thực hiện cùng ê-kíp dài khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ, kết hợp điều trị viêm xoang dị ứng nấm. Đồng thời, ê-kíp cũng xử lý các polyp trong khoang mũi của bệnh nhân - phát sinh từ bệnh viêm xoang dị ứng nấm. "Đây là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị mất khả năng ngửi mùi. Đáng chú ý là toàn bộ phẫu thuật đều được thực hiện dưới nội soi, hoàn toàn không để lại sẹo", bác sĩ Cường cho hay.

Bệnh nhân được xuất viện sau ca phẫu thuật 3 ngày. Lần tái khám gần nhất, khoảng sau phẫu thuật 2 tuần, ông X. cho biết đã hết tình trạng mũi tắc nghẽn và khả năng ngửi mùi được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, mặt trái của bệnh nhân cũng hết biến dạng hoàn toàn.

Điều trị viêm xoang: cần xác định nguyên nhân gây bệnh

Theo bác sĩ Lê Phú Cường, viêm xoang có nhiều nguyên nhân, trong đó trường hợp của bệnh nhân X. là viêm xoang dị ứng nấm - một dạng viêm xoang mạn, với các biểu hiện ngạt mũi, chảy dịch mũi, gây ngứa và polyp mũi (là các khối u lành tính xuất hiện trong hốc mũi, kích thước nhỏ, mềm và thường không đau), làm nghẹt mũi và dẫn đến bị mất mùi.

Theo bác sĩ Cường, điều trị viêm xoang cần dựa trên nguyên nhân (Ảnh: FV).

Do vậy, theo bác sĩ Cường, tùy vào từng nguyên nhân sẽ có cách điều trị khác nhau. Chẳng hạn, với viêm xoang do dị ứng (dị ứng lông thú cưng, phấn hoa, khói bụi) thì bệnh nhân cần tránh tiếp xúc với yếu tố dị ứng nguyên tương ứng.

Nếu viêm xoang do nhiễm trùng thì bệnh nhân cần được điều trị nhiễm trùng. Viêm xoang do răng (là viêm niêm mạc xoang hàm do nhiễm trùng xuất phát từ các ổ viêm từ vùng răng cối và tiền cối thuộc xương hàm trên) thì phải điều trị vấn đề răng cho người bệnh song song với điều trị viêm xoang. Với viêm xoang do nấm hay viêm xoang điều trị nhiều lần không hết, bệnh tái đi tái lại, thì bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật.

"Việc chỉ định phẫu thuật xoang cần được cân nhắc kỹ lưỡng, nếu chỉ định mổ không cần thiết có thể dẫn đến tổn thương, trong đó có nguy cơ bị hội chứng mũi rỗng", bác sĩ Cường khuyến cáo.

Ngoài ra, các ca mổ không được xử lý tốt cũng có thể là nguyên nhân gây ra u nhầy xoang trán như trường hợp của bệnh nhân X. người Campuchia.

Bác sĩ Cường khuyên bệnh nhân viêm xoang nên tới các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp, điều này giúp tránh những ca mổ khi không cần thiết.

Bệnh nhân viêm xoang tại FV sẽ được bác sĩ chính theo dõi suốt quá trình điều trị (Ảnh: FV).

Những điều cần biết về điều trị viêm xoang

Tại bệnh viện FV, bệnh nhân điều trị viêm xoang sẽ được theo dõi sát sao bởi một bác sĩ chính trong suốt quá trình điều trị. Việc này giúp cho việc theo dõi tình trạng bệnh tốt hơn, hạn chế nguy cơ tái phát. Đặc biệt, với các ca phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật cũng là người khám, theo dõi và chăm sóc bệnh nhân trước, trong và sau mổ.

Để khám và điều trị các bệnh liên quan đến viêm xoang, bạn có thể liên hệ khoa Tai Mũi Họng, bệnh viện FV qua số điện thoại: (028) 54 11 33 33.