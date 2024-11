Bí quyết lựa chọn canxi cho con cao lớn vượt trội

Theo báo cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, chế độ ăn hàng ngày chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu canxi của trẻ. Vậy nên khi chọn canxi từ thực phẩm chức năng để bổ sung cho con, phụ huynh cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho sự phát triển của trẻ.

Dưới đây là một số lời khuyên giúp bậc cha mẹ lựa chọn canxi phù hợp nhất.

Chọn loại canxi dễ hấp thu

Canxi là khoáng chất quan trọng cho sự phát triển của xương và răng. Tuy nhiên, không phải tất cả các dạng canxi đều có hiệu quả như nhau trong việc được cơ thể hấp thu và sử dụng.

Canxi vô cơ như canxi carbonate và canxi phosphate, có khả năng hấp thụ thấp hơn so với canxi hữu cơ như canxi glucoheptonate, canxi gluconate. Canxi vô cơ còn có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, táo bón, hoặc khó tiêu. Canxi hữu cơ thường ít gây ra tác dụng phụ và dễ tiêu hóa hơn.

Canxi hữu cơ thường được khuyên dùng do dễ dàng hòa tan trong nước và có khả năng hấp thu tốt hơn so với các dạng canxi vô cơ. Trong khi đó, canxi vô cơ có khả năng hấp thụ thấp hơn so với canxi hữu cơ, cũng có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, táo bón, hoặc khó tiêu.

Bên cạnh đó, canxi từ tảo biển tự nhiên là một nguồn canxi có cấu trúc tương tự với canxi tự nhiên trong cơ thể và thường được đánh giá cao về độ tinh khiết và khả năng hấp thu. Việc chọn loại canxi dễ hấp thu giúp đảm bảo rằng cơ thể trẻ sẽ nhận được lượng canxi cần thiết để phát triển xương và hỗ trợ các chức năng sinh lý khác.

Nên lựa chọn canxi hữu cơ dễ hấp thu cho bé.

Chọn sản phẩm kết hợp với vitamin D và K2

Một yếu tố quan trọng khác là sự kết hợp của canxi với vitamin D và vitamin K2. Vitamin D là yếu tố then chốt trong việc giúp cơ thể hấp thu canxi từ thực phẩm và bổ sung. Vitamin D giúp tăng cường sự hấp thu canxi tại ruột và đưa canxi vào máu. Nếu không có đủ vitamin D, cơ thể sẽ hấp thụ không quá 10% đến 15% lượng canxi trong khẩu phần. Ở trạng thái đủ vitamin D, sự hấp thụ canxi ở ruột tăng lên 30% đến 40%.

Trong khi đó, Vitamin K2 đóng vai trò quan trọng trong việc điều hướng canxi vào xương và răng, giúp kích hoạt các protein cần thiết để giữ canxi trong xương và ngăn ngừa tình trạng lắng đọng canxi ở các mô mềm, như động mạch và mô mềm khác. Việc lựa chọn sản phẩm canxi có thêm vitamin D và K2 không chỉ tăng cường hiệu quả hấp thu canxi mà còn hỗ trợ quá trình hình thành và duy trì xương chắc khỏe.

Nên chọn sản phẩm kết hợp canxi với vitamin D3 và K2 để tối ưu hiệu quả của canxi.

Kiểm tra nguồn gốc và chất lượng

Sự đảm bảo về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm cũng rất quan trọng. Cha mẹ nên chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất bởi các công ty uy tín và có chứng nhận chất lượng. Điều này giúp đảm bảo rằng sản phẩm không chỉ an toàn mà còn mang lại hiệu quả tối ưu cho sự phát triển của trẻ.

Canxi, vitamin D3 và K2: Bộ 3 then chốt phát triển chiều cao có trong SatiCalci D3K2

Khi nói đến việc bổ sung canxi cho con, Saticalci D3K2 là sản phẩm nổi bật như một giải pháp tối ưu. Sản phẩm này không chỉ cung cấp canxi hữu cơ nhập khẩu từ Pháp, mà còn kết hợp với vitamin D và K2, tạo nên bộ ba then chốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ.

Canxi hữu cơ từ Pháp - Saticalci D3K2 chứa canxi hữu cơ có khả năng hấp thu gấp 4-5 lần so với canxi thông thường, đảm bảo rằng cơ thể trẻ nhận được lượng canxi tối ưu để hỗ trợ sự phát triển xương và răng.

Vitamin D3 và K2 không chỉ cung cấp canxi mà còn kết hợp với vitamin D. Bên cạnh đó, vitamin D có trong sản phẩm giúp hấp thu canxi tại ruột và đưa canxi vào máu, cùng với vitamin K2 đảm bảo canxi được đưa trúng đích tại xương. Vitamin K2 giúp gắn canxi vào xương, từ đó hỗ trợ sự phát triển chiều cao của trẻ.

Saticalci D3K2 của Dược phẩm Meracine bổ sung canxi hữu cơ Pháp hàm lượng cao.

SatiCalci D3K2 là sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Meracine, một thương hiệu với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm, nổi tiếng với dòng sản phẩm Bio-acimin được nhiều bậc phụ huynh tin dùng. Với chất lượng được đảm bảo và công thức tối ưu, Saticalci D3K2 là lựa chọn phù hợp cho trẻ. Sản phẩm kết hợp canxi hữu cơ, vitamin D3 và K2 theo tỷ lệ khoa học, giúp hấp thu tối đa canxi vào xương, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện.

Việc bổ sung canxi đầy đủ là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh và toàn diện cho trẻ. Dựa trên những khuyến nghị, cha mẹ sẽ lựa chọn được sản phẩm bổ sung canxi phù hợp cho con phát triển hơn, cao lớn mỗi ngày.

