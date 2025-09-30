Bệnh viện khuyến cáo người bệnh không cố di chuyển khám theo hẹn vì mưa bão

Đảm bảo quyền lợi y tế với lịch khám mới

Ngày 30/9, Bệnh viện Bạch Mai phát đi thông báo gửi đến bệnh nhân, đảm bảo an toàn trong thời tiết mưa bão phức tạp.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, nếu điều kiện thời tiết tại khu vực của người bệnh đang rất nguy hiểm, xin hãy ưu tiên giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Đừng cố gắng di chuyển đến bệnh viện đúng hẹn nếu việc đi lại không an toàn.

"Bệnh viện hoàn toàn thấu hiểu và tạo mọi điều kiện thuận lợi, người bệnh có thể hoãn lịch khám bệnh đến khi thời tiết ổn định trở lại. Sau khi bão tan và điều kiện giao thông an toàn trở lại, bà con hãy đến khám sớm nhất có thể.

Chúng tôi sẽ bố trí lịch khám mới phù hợp mà vẫn đảm bảo quyền lợi Bảo hiểm y tế của người bệnh", thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai khẳng định.

Bên cạnh đó, bệnh viện khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ uống thuốc theo đơn cũ một cách nghiêm túc. Đây là việc quan trọng nhất lúc này để ổn định sức khỏe.

Nếu thuốc sắp hết, hãy chủ động gọi điện cho tổng đài hoặc khoa/phòng nơi người bệnh đang điều trị để được tư vấn cách xử trí phù hợp, an toàn nhất.

Sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các tuyến

Theo Bệnh viện Bạch Mai, trong thời tiết mưa bão, nếu là trường hợp khẩn cấp cần được chăm sóc y tế ngay lập tức, xin đừng ngần ngại đến cơ sở y tế gần nhất (trạm y tế xã, phường, Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh).

Bệnh viện Bạch Mai với vai trò là tuyến cuối, sẵn sàng hỗ trợ tư vấn chẩn đoán từ xa (Telehealth) và phối hợp với các cơ sở y tế địa phương để hội chẩn, đưa ra phác đồ điều trị kịp thời và hiệu quả nhất cho người bệnh.

Trong trường hợp cấp bách hoặc có vấn đề sức khỏe cần tư vấn gấp, xin đừng ngần ngại liên hệ với tổng đài tư vấn của bệnh viện để được hỗ trợ.

Bệnh viện Việt Đức: Huy động toàn bộ ê-kíp cấp cứu

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong bối cảnh nhiều tỉnh mưa bão, ngập lụt do ảnh hưởng của bão Bualoi, Bệnh viện tổ chức quân số sẵn sàng, khẩn trương tiếp nhận và điều trị các trường hợp gặp nạn.

Một trường hợp cấp cứu được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: Thảo My).

"Chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, ứng cứu và điều trị khẩn cấp cho người dân gặp nạn.

Toàn bộ ê-kíp y tế được huy động, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo xử trí nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, quyết tâm không để chậm trễ bất kỳ phút giây nào khi tính mạng người bệnh bị đe dọa", lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức thông tin.

Trong ngày 29/9, một số trường hợp bệnh nhân cũng được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu do gặp tai nạn do ảnh hưởng của bão Bualoi.

Như trường hợp người bệnh B.T.S. (40 tuổi, Ninh Bình) bị tai nạn do ảnh hưởng của bão BUALOI, bức tường nhà đổ sập gây gãy hở độ I cẳng chân trái và chấn thương vai trái.

Người bệnh đã được chuyển vào Khoa Phẫu thuật Chi dưới để theo dõi và tiến hành phẫu thuật xử trí chấn thương.

Hay như trường hợp người bệnh T.V.L. (52 tuổi, Quảng Ngãi) trong lúc trú bão trong container trống không may bị sập, gây chấn thương cột sống, vỡ các đốt T12 và L2, mất vững, liệt tủy không hoàn toàn. Hiện người bệnh đã được chỉ định phẫu thuật cấp cứu cột sống.