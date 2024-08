Bệnh viện Bạch Mai điều trị thêm chuyên ngành bỏng

Ngày 2/8, Bệnh viện Bạch Mai công bố thành lập khoa Da liễu và Bỏng, trên cơ sở tổ chức lại Khoa Da liễu của bệnh viện.

Theo PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bỏng là một chấn thương thường gặp. Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, các tòa nhà cao tầng… nguy cơ thảm họa cháy nổ và bỏng hàng loạt ngày càng nhiều hơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thành lập khoa Bỏng và Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: D.A).

Tổ chức Y tế thế giới cũng đã khuyến cáo bỏng là một vấn đề sức khỏe cộng đồng toàn cầu, ước tính có khoảng 180.000 ca tử vong do bỏng hàng năm.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, hiện nay chủ yếu chúng ta chỉ biết đến bỏng do nhiệt, nguyên nhân từ các vụ cháy nổ. Tuy nhiên, tác nhân gây nên bỏng, mà còn do sốc nhiệt, bức xạ, tia xạ, bỏng do hóa chất, bỏng do điện...

Việc điều trị bỏng cần kết hợp với nhiều chuyên khoa để cứu sống người bệnh. Ngoài ra, điều trị di chứng sau bỏng còn cần nhiều can thiệp chuyên sâu về y tế, với những kỹ thuật như ghép da, chuyển vạt, nối gân,…

Thứ trưởng đề nghị Bệnh viện Bạch Mai có chiến lược bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng như bố trí cơ sở vật chất để phát triển chuyên khoa sâu lĩnh vực da liễu, bỏng, giúp người bệnh được tiếp cập các dịch vụ cấp cứu, điều trị kịp thời, chất lượng cao.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc mở thêm chuyên ngành Bỏng nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tiễn và đảm bảo chức năng đầy đủ của bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh lớn nhất cả nước.

Bệnh viện Bạch Mai không chỉ phục vụ khám chữa bệnh, mà thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ cấp cứu ngoài cộng đồng, cũng như hỗ trợ, ứng cứu các địa phương xử trí và tiếp nhận các nạn nhân của thảm họa, trong đó có các vụ hỏa hoạn lớn.

Vì thế, lãnh đạo bệnh viện giao Khoa Da liễu làm đầu mối xây dựng, triển khai chuyên ngành Bỏng và thành lập Khoa Da liễu và Bỏng trên cơ sở tổ chức lại Khoa Da.

Cùng ngày, hơn 300 chuyên gia đã tham dự hội nghị khoa học chuyên ngành da liễu, bỏng Bệnh viện Bạch Mai lần thứ nhất.

Các chuyên gia cùng trao đổi và thảo luận về những nội dung như xử lý vết thương do bỏng, tạo hình thẩm mỹ sau bỏng và những đổi mới, tiến bộ trong ứng dụng công nghệ vào chuyên ngành da liễu thẩm mỹ...