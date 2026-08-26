Bệnh viện 900 giường theo chuẩn quốc tế ở Vinhomes Green Paradise

Dấu ấn của hợp tác Vinmec - Cleveland Clinic

Trên bản đồ y tế thế giới, Cleveland Clinic là hệ thống y tế hàng đầu nước Mỹ với hơn 100 năm hoạt động, sở hữu mạng lưới 23 bệnh viện, hơn 280 cơ sở ngoại trú cùng đội ngũ trên 82.000 nhân viên y khoa, phục vụ hàng trăm triệu lượt bệnh nhân từ khắp 110 quốc gia mỗi năm.

Đây là thương hiệu thường xuyên dẫn đầu danh sách “Bệnh viện tốt nhất nước Mỹ” của U.S. News & World Report và “Bệnh viện tốt nhất thế giới” của Newsweek.

Hiện tại trên toàn thế giới chỉ có 6 bệnh viện thuộc mạng lưới Cleveland Clinic Connected. Sự hiện diện của Vinmec Cần Giờ với tư cách là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam được Cleveland Clinic đồng kiến tạo ngay từ “vạch xuất phát” là một bước ngoặt chưa có tiền lệ.

Vinmec Cần Giờ quy mô 900 giường, với Cleveland Clinic tham gia đồng kiến tạo từ quy hoạch, thiết kế đến mô hình lâm sàng và vận hành (Ảnh: Vinmec).

Dấu ấn của hệ thống y khoa Mỹ trong toàn bộ chu trình phát triển: từ quy hoạch mặt bằng, thiết kế kiến trúc, quy trình vận hành lâm sàng đến tuyển dụng nhân sự và đánh giá chất lượng dịch vụ. Vinmec Cần Giờ là cơ sở đẳng cấp nhất toàn hệ thống với quy mô dự kiến 900 giường, mang đến trải nghiệm chăm sóc y tế tiêu chuẩn Mỹ cho cư dân.

Về chuyên môn, Vinmec Cần Giờ được định hướng phát triển các trung tâm chuyên sâu về tim mạch, ung bướu, y học tái tạo - Cell Therapy; chấn thương chỉnh hình ứng dụng công nghệ in 3D và những chương trình ghép tạng chuyên sâu như gan, thận.

Đây đều là các lĩnh vực đòi hỏi đội ngũ đa chuyên khoa, cơ sở vật chất chuyên biệt và quy trình theo dõi dài hạn - những điều khó được thay thế bằng một chuyến khám ngắn ngày ở nước ngoài.

Đặc quyền chăm sóc y tế tiêu chuẩn Mỹ mà không cần xuất ngoại

Giá trị lớn nhất của chuẩn y tế Mỹ tại Vinhomes Green Paradise là rút ngắn khoảng cách giữa cư dân và dịch vụ chuyên sâu. Thay vì phải bay sang bên kia bán cầu cho mỗi lần thăm khám, hội chẩn hoặc theo dõi, người bệnh có thể tiếp cận quy trình tương đương ngay tại nội khu.

Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí, mà còn giúp duy trì tính liên tục của hồ sơ, phác đồ và chăm sóc hậu điều trị - yếu tố quan trọng với các bệnh mạn tính, ung bướu, tim mạch hoặc phục hồi chức năng.

Bệnh viện Vinmec hợp tác với Cleveland Clinic đưa quy trình, tri thức và quản trị chất lượng quốc tế đến gần cư dân, thay vì chỉ đầu tư trang thiết bị (Ảnh: Vinmec).

Sự hiện diện của một bệnh viện quy mô lớn còn thay đổi cách siêu đô thị chăm sóc sức khỏe cư dân: từ chữa bệnh sang quản trị sức khỏe trọn đời. Trong hệ sinh thái Vinhomes Green Paradise, y tế chuyên sâu được đặt cạnh môi trường rừng - biển - hồ, mạng lưới vận động ngoài trời, Sportia Complex, bộ đôi sân golf và hệ thống nghỉ dưỡng.

Sự kết hợp này tạo điều kiện để phòng ngừa, khám sàng lọc, điều trị và phục hồi không còn là những hành trình tách biệt. Sức khỏe duy trì năng lực làm việc của doanh nhân, bảo vệ gia đình trẻ và giúp người cao tuổi được chăm sóc trong môi trường quen thuộc với chuyên môn quốc tế.

Ở góc độ thu hút cư dân toàn cầu, y tế quốc tế còn là một “hạ tầng niềm tin”. Cộng đồng thượng lưu có thể lựa chọn nhiều nơi để sở hữu bất động sản, nhưng để chuyển đến sống thường xuyên, họ cần trường học, an ninh, kết nối và đặc biệt là hệ thống chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy. Một bệnh viện được đồng kiến tạo bởi Cleveland Clinic giúp giảm rủi ro của quyết định dịch chuyển, đồng thời nâng khả năng hình thành cộng đồng cư dân lâu dài.

Khi y tế chuyên sâu kết hợp thiên nhiên, thể thao và nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe được mở rộng thành hành trình sống khỏe chủ động cho nhiều thế hệ (Ảnh: Vinmec).

Nhìn rộng hơn, một đô thị chỉ thực sự đáp ứng mọi nhu cầu khi những dịch vụ thiết yếu nhất đạt chất lượng tương xứng với kiến trúc và tiện ích. Tại Vinhomes Green Paradise, chuẩn sống bền vững không dừng ở việc cư dân được hưởng thụ gì trong những ngày khỏe mạnh, mà còn nằm ở cách họ và gia đình được bảo vệ trước những biến cố sức khỏe.

Sự hợp tác Vinmec - Cleveland Clinic vì thế mang ý nghĩa vượt khỏi phạm vi một bệnh viện 900 giường. Đây là lời giải cho bài toán an cư dài hạn của giới tinh hoa: được sống giữa thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái quốc tế nhưng không phải đánh đổi sự an tâm y tế.