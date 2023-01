Bệnh nhân cấp cứu trong 3 ngày nghỉ lễ ở Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM tăng mạnh

Chiều 3/1, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã thông tin về số liệu hoạt động trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023.

Theo đó, từ ngày 31/12/2022 đến ngày hết ngày 2/1/2023, có tổng cộng 793 bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (trung bình 264 bệnh nhân/ngày). Trong đó, có 186 bệnh nhân tai nạn giao thông, 29 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 8 ca đả thương và 4 ca ngộ độc.

Có 145 bệnh nhân toàn bệnh viện phải phẫu thuật cấp cứu trong 3 ngày nghỉ lễ. Trong đó, cao nhất là khoa Chỉnh hình với 36 trường hợp, 28 ca ở khoa Thần kinh và 27 ca được mổ ở khoa Ngoại tiêu hóa. Không có trường hợp nào ở khoa Mắt và khoa Phỏng được phẫu thuật.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, các chỉ số chuyên môn trong kỳ nghỉ này đều tăng mạnh so với dịp Tết Dương lịch năm 2022. Số bệnh nhân nhập viện vào Cấp cứu tăng 32,2% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, bệnh nhân bị tai nạn giao thông tăng đến hơn 38%.

Có 29 bệnh nhân vào cấp cứu vì tai nạn sinh hoạt, tăng hơn 81% so với năm ngoái (16 ca). Các bệnh nhân nhập viện do bị rắn, rít, côn trùng cắn cũng tăng. Chỉ có số bệnh nhân bị đả thương là giảm (8 bệnh nhân so với 12 trường hợp của dịp Tết Dương lịch 2022). Đặc biệt, cả 3 ngày nghỉ lễ đều có bệnh nhân được đưa vào cấp cứu vì tự tử (tổng cộng 5 trường hợp).

Với lượng bệnh như trên, tổng số ca phẫu thuật cấp cứu năm nay tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tăng 39% so với cùng kỳ. Đại diện bệnh viện cho biết, lượng máu sử dụng trong 3 ngày nghỉ lễ là 307 đơn vị, tăng đến 78,5% so với Tết Dương lịch năm 2022 (dùng 172 đơn vị máu),

Hiện, bệnh viện còn lưu trữ 5.227 đơn vị máu và gần 2.250 trường hợp điều trị nội trú.