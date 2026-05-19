Bệnh dại diễn biến phức tạp, 30 trường hợp tử vong

Thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại hội nghị tập huấn chuyển đổi sinh kế bền vững: Từ buôn bán, giết mổ chó mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh, diễn ra tại Hà Nội chiều 19/5.

Tại nước ta, bệnh dại vẫn đang lưu hành và dẫn đến các ca tử vong thương tâm. Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, cho biết, dại là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vì khi đã mắc và có biểu hiện bệnh thì gần như không cứu được người bệnh.

Tình hình bệnh dại hiện diễn biến phức tạp. Bệnh xảy ra quanh năm, tuy nhiên thường bùng phát mạnh hơn vào mùa hè so với các mùa khác. Cả nước vừa ghi nhận bổ sung 4 trường hợp tử vong tại Đồng Nai và TPHCM.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, nước ta đã ghi nhận 30 trường hợp tử vong do bệnh dại, tại 17 tỉnh, thành phố. Trong khi trước đó, tính đến ngày 18/4, cả nước mới có 20 ca tử vong.

Trên động vật, dịch bệnh đã bùng phát tại 78 xã thuộc 19 tỉnh, thành với 98 ổ dịch, dẫn đến tổng số động vật bị chết và tiêu hủy là 168 con.

Thực tế cho thấy, sự di chuyển chó mèo mang virus dại và các hoạt động thu gom, vận chuyển, giết mổ chó mèo góp phần khiến virus lây lan, đe doạ trực tiếp đến tính mạng của người dân và người trực tiếp tiếp xúc, tham gia chuỗi cung ứng thịt chó mèo.

Theo ông Loát, công tác chuyển đổi sinh kế từ buôn bán giết mổ chó mèo sang các ngành nghề bền vững cũng góp phần vào công tác phòng chống bệnh dại. TP Hà Nội đang rất quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Đây cũng là một trong 5 điểm nghẽn lớn của TP, trong đó có công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh chó mèo.

“Tại Việt Nam, việc sử dụng thịt chó mèo là thói quen tiêu dùng lâu nay, là văn hóa. Vì thế, chúng tôi đang vận động, tuyên truyền từng bước thay đổi thói quen để người dân chuyển sang sử dụng các sản phẩm khác thay thế thịt chó mèo”, ông Loát cho biết thêm.

Bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Truyền thông Thay đổi Hành vi hướng tới Phát triển Bền vững Việt Nam, cho biết thêm, hội nghị là hoạt động trọng tâm của dự án "Thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững - từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại một số phường ở Hà Nội".

“Dự án hướng tới hai mục tiêu song hành. Thứ nhất, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia không có ca tử vong do bệnh dại ở người vào năm 2030. Thứ hai, nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh và từng bước áp dụng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật phù hợp với thông lệ quốc tế”, bà Duyên chia sẻ.