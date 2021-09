Bébé Store - Điểm đến của các thương hiệu danh tiếng hàng đầu nước Úc

Dân trí Với quy mô lớn cùng uy tín được xây dựng trong nhiều năm liền, Bébé Store đang là điểm đến của hàng loạt các thương hiệu danh tiếng trên thế giới. Trong đó, có các thương hiệu hàng đầu nước Úc như Nature's Way, Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz….

Bébé Store - hệ thống phân phối sản phẩm mẹ và bé uy tín hàng đầu tại Vĩnh Phúc

Bébé Store được thành lập từ năm 2017. Đến nay, đơn vị này đã có 4 cơ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc và trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo các mẹ bỉm sữa.

Ngay từ khi bắt đầu thành lập và đi vào hoạt động, Bébé Store đã xác định rõ định hướng kinh doanh và giá trị cốt lõi là chọn lọc và mang đến những sản phẩm tốt nhất cho bé yêu. Chính vì thế, họ luôn khắt khe trong việc lựa chọn sản phẩm phân phối.

Tại Bébé Store, các mẹ có thể tìm thấy tất cả các sản phẩm cần thiết dành cho bé như đồ sơ sinh, quần áo, bỉm sữa, vitamin, thực phẩm chức năng đến các loại đồ chơi, xe cộ, máy móc... Tất cả các sản phẩm này đều được chọn lọc kỹ lưỡng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt, đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng hay thực phẩm bổ sung như sữa, bột ăn dặm, đơn vị này luôn phân phối các sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu danh tiếng trong và ngoài nước…

Bébé Store - điểm đến được đông đảo các mẹ bỉm sữa Vĩnh Phúc tin tưởng.

Chính triết lý kinh doanh vì lợi ích người tiêu dùng nên Bébé Store nhanh chóng được các mẹ bỉm sữa tin tưởng và tìm đến khi cần bất cứ sản phẩm gì cho bé yêu.

Bébé Store được các thương hiệu lớn đánh giá là đối tác quan trọng tại thị trường Vĩnh Phúc

Với quy mô lớn cùng danh tiếng được xây dựng trong nhiều năm liền, Bébé Store được nhiều thương hiệu lớn đánh giá là đối tác quan trọng, là điểm đến của nhiều thương hiệu danh tiếng trong và ngoài nước. Đặc biệt là các thương hiệu danh tiếng hàng đầu nước Úc như Nature's Way, Sữa Hoàng Gia Úc Royal Ausnz….

Bébé Store - đối tác quan trọng của Nature's Way và Royal Ausnz tại thị trường Vĩnh Phúc.

Nature's Way là thương hiệu dẫn đầu về dòng sản phẩm cho trẻ em tại Úc với hàng trăm đầu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mọi đối tượng. Trong đó phần lớn là các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ như sản phẩm bổ sung vitamin D3, DHA, canxi, vitamin tổng hợp cho đến các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch… Tất cả các sản phẩm đều được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn organic với chất lượng cao, an toàn cho cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Cũng như Nature's Way, Sữa hoàng gia Royal Ausnz cũng là một trong những thương hiệu danh tiếng hàng đầu tại Úc. Thương hiệu này đã có lịch sử hình thành và phát triển lên đến 160 năm và được đánh giá là thương hiệu có bề dày lịch sử hàng đầu tại Úc cũng như trên Thế giới.

Các sản phẩm Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng tốt nhất, công nghệ hiện đại bậc nhất (công nghệ trộn ướt - Wet Blended và công nghệ sấy thăng hoa - sấy lạnh), những điều này giúp tạo nên những lon sữa thành phẩm với chất lượng hoàn hảo, cung cấp đầy đủ dưỡng chất, đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất cũng như trí tuệ.

Nói về Bébé Store, ông Nguyễn Trung Dũng - CEO nhãn hàng Nature's Way chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá rất cao Bébé Store bởi triết lý kinh doanh đề cao lợi ích người tiêu dùng cũng như sự lớn mạnh và sức ảnh hưởng của đơn vị này tại thị trường Vĩnh Phúc. Do đó, Bébé Store luôn nằm trong danh sách đối tác chiến lược, có tầm quan trọng hàng đầu của Nature's Way tại thị trường Việt Nam nói chung và thị trường Vĩnh Phúc nói riêng".

Về phía đại diện Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz cũng khẳng định: "Bébé Store là một đối tác chiến lược của chúng tôi tại Vĩnh Phúc. Họ chính là những người đồng hành, cùng chúng tôi thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Việt. Royal Ausnz và Bébé Store sẽ hợp tác chặt chẽ và sâu rộng hơn nữa để mang đến những lợi ích về sức khỏe cho người tiêu dùng".

Sự hợp tác chiến lược mang đến nhiều lợi ích cho người tiêu dùng

Đáp lại sự tin tưởng của các nhãn hàng, Bébé Store luôn dành cho Nature's Way và Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz những vị trí đẹp nhất trong hệ thống.

Khi Bébé Store được các thương hiệu như Nature's Way và Sữa Hoàng Gia Royal Ausnz đánh giá cao, đồng thời được xem là đối tác chiến lược thì khách hàng tại đây sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi thiết thực từ nhãn hàng. Cụ thể như các chương trình khuyến mại, tặng quà hoặc các hậu mãi về sau.

Sự hợp tác chặt chẽ của Bébé Store cùng các thương hiệu cũng mang đến thêm một địa chỉ đáng tin cậy để người tiêu dùng yên tâm mua sắm sản phẩm chính hãng mà không cần lo lắng về chất lượng sản phẩm.

Đại diện của các đơn vị này cùng khẳng định và cam kết sẽ cố gắng hết mình để mang đến những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe trẻ em, ươm mầm tương lai đất nước.

Bébé Store

Địa chỉ:

Cơ sở 1: số 14 đường Bà Triệu, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 038 6801222

Cơ sở 2: 242 đường Hai Bà Trưng, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 098 5662898

Cơ sở 3: 122 Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 037 8629222

Cơ sở 4: số 3 Bà Triệu, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Fanpage: Bebestore Vĩnh Phúc

Đơn vị nhập khẩu và phân phối sản phẩm Nature's Way chính hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Master Bee

Địa chỉ: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: https://natureswayvietnam.com/

Fanpage: Nature's Way Việt Nam

Điện thoại: 1900.636911 - (024) 7303.3911

Đơn vị phân phối các sản phẩm Royal Ausnz chính hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần AZCARE Việt Nam

Địa chỉ: Số 113 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://suahoanggia.vn/

Fanpage: Sữa Hoàng Gia Australia - Royal Ausnz

Hotline: 0858.995.789

Trường Thịnh