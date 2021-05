Bé trai 8 tháng tuổi nuốt sợi dây chuyền bạc 15cm vào bụng

Dân trí Một cháu bé 8 tháng tuổi đã nuốt sợi dây chuyền bạc của mình vào bụng, rất may gia đình phát hiện và đưa vào bệnh viện để kịp thời gắp ra ngoài.

Ngày 7/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, các bác sĩ Khoa Thăm dò chức năng vừa nội soi và gắp thành công sợi dây chuyền bạc dài khoảng 15cm cho bé trai V.H.A (8 tháng tuổi), trú xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch.

Hình ảnh dây chuyền nằm trong ổ bụng bệnh nhi.

Trước đó vào ngày 6/5, bé được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Tại đây, sau khi chụp X-quang và phát hiện một dị vật nằm trong ổ bụng cháu bé, các bác sỹ đã quyết định nội soi thực quản dạ dày có gây mê cho bệnh nhi.

Sau gần 30 phút, các bác sĩ đã gắp thành công sợi dây chuyền bạc trong dạ dày và ruột của cháu bé ra ngoài. Hiện tại, sức khỏe của bé V.H.A đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Mẹ cháu cho biết, ở nhà có đeo cho cháu sợi dây chuyền bạc ở tay để tránh gió. Sáng 6/5, cháu bé chơi một mình, còn mẹ nấu ăn trong bếp. Khi trở lại, mẹ cháu không thấy sợi dây chuyền trên tay con, phán đoán cháu đã nuốt vào bụng nên đã nhanh chóng đưa con đi khám.

Theo các bác sĩ, may mắn là đoạn dây chuyền có móc khóa khá to nên mắc lại ở hành tá tràng, còn đoạn dây chuyền đã lọt xuống ruột non nên mới kéo ra được. Cũng theo bác sĩ, nếu trường hợp dị vật tới ruột sẽ gây tắc ruột, áp xe, thủng ruột rất nguy hiểm.

Tiến Thành