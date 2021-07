Bé trai 5 tuổi bị rắn độc cắn trong đêm

Dân trí Trong đêm tối, bé trai 5 tuổi ở thành phố Vinh (Nghệ An) ra vườn thì không may bị rắn cạp nia cắn. Rất may gia đình đã phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Rắn cạp nia là loại rắn cực độc, theo các bác sĩ khi người nhà bị cắn nên phải đưa đi cấp cứu kịp thời. Ngày 10/7, Bác sĩ Trần Văn Cương, Phó giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện đang tích cực điều trị cho một bệnh nhi 5 tuổi bị rắn độc cắn. Trước đó, vào khoảng 20h ngày 8/7, bé N.T.Q. (5 tuổi, trú xã Hưng Đông, thành phố Vinh) khi đi ra vườn nhà thì không may bị rắn cạp nia cắn vào bàn chân. Phát hiện sự việc, người nhà đã nhanh chóng xử trí bước đầu và đưa cháu bé đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu. Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng tỉnh, không sốt, không khó thở, da, niêm mạc hồng, không phù... Ngay lập tức, bệnh nhi được điều trị, truyền dịch, lợi tiểu. Sang ngày điều trị thứ 3, cháu N.T.Q. đã ổn định, không sốt, không khó thở, nhịp tim đều, hết đau vùng rắn cắn. "Hiện cháu bé đang điều trị, theo dõi tích cực ở khoa hồi sức chống độc của bệnh viện", Bác sĩ Cương cho biết thêm. Trước đó, vào khoảng 2h ngày 3/7, chị N.T.L. (SN 2000, trú ở làng Yên Phú, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn) trong lúc ngủ thì bất ngờ bị con rắn cạp nia chui từ trong chăn ra cắn. Nạn nhân nhanh chóng được gia đình đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do tình trạng quá nặng nên đã tử vong sau 5 ngày tích cực điều trị ở bệnh viện. Nguyễn Tú