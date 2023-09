Bé gái có cả trăm cơn động kinh được giải cứu nhờ kỹ thuật có giá tiền tỷ

Bệnh nhi trên là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam bị động kinh được đặt điện cực bề mặt vỏ não (cả nông và sâu). Đây là một kỹ thuật cao giúp xác định chính xác vùng sinh động kinh mà các phương pháp chụp chiếu hiện có không xác định được.

Một ngày sau ca phẫu thuật đặc biệt với sự tham gia của các bác sĩ Mỹ, bệnh nhi đã tỉnh táo, tri giác, vận động tốt, gần như không có cơn giật và hoàn toàn không liệt.

Bệnh nhi ổn định sau ca phẫu thuật ngày 7/9 (Ảnh: N.Phương).

Mẹ bệnh nhi cho biết, lúc 21 tháng tuổi bé bắt đầu có những cơn động kinh. Ban đầu gia đình nghĩ con bị co giật do sốt bình thường nên đưa con lên bệnh viện tỉnh can thiệp, hết cơn thì về nhà. Tuy nhiên, 7 tháng sau, tình trạng này lặp lại tương tự nhưng bác sĩ chưa tìm ra sóng động kinh.

Lên 3 tuổi, bé được chẩn đoán chính xác mắc động kinh thể kháng thuốc. Ban đầu, bé chỉ xuất hiện một cơn trong ngày, nhưng sau đó tăng dần lên 10 cơn, có lần lên đến cả trăm cơn động kinh.

"Nhiều lúc đang đêm gia đình phải đưa con đi cấp cứu, đi trên đường còn sợ con mất bất kỳ lúc nào. Giờ nhìn con khỏe mạnh, không còn cơn động kinh, gia đình vô cùng hạnh phúc", mẹ bé chia sẻ.

Tiến sĩ Lê Nam Thắng, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Trung tâm thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), cho biết, đây là ca bệnh rất phức tạp. Các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật với sự hỗ trợ của 7 chuyên gia đến từ Mỹ.

Tiến sĩ Lê Nam Thắng, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Trung tâm thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) (Ảnh: N.Phương).

Để tiến hành phẫu thuật cho bé, các bác sĩ tiến hành 2 bước. Bước thứ nhất là xác định vùng gây động kinh. Trường hợp này khó xác định bằng chụp MRI, PET/CT nên các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật mới mở hộp sọ đặt điện cực bề mặt vỏ não (nông và sâu) để theo dõi trước, trong và sau mổ.

Sau khi theo dõi 36-48 tiếng, các bác sĩ xác định được rõ vùng động kinh, sau đó tiến hành hội chẩn quyết định phẫu thuật cắt vùng nào để không gây hại đến chức năng của trẻ.

"Kỹ thuật đặt điện cực này mang lại hiệu quả tuyệt đối giúp phẫu thuật viên, bác sĩ nội khoa quyết định chính xác cắt từ đâu đến đâu (vùng gây cơn động kinh). Trước đó, chúng tôi mới chỉ đặt điện cực bề mặt nông, chủ yếu theo dõi sau mổ xem còn hay hết cơn động kinh", TS Thắng cho biết.

Ngày 7/9, các bác sĩ tiến hành bước thứ 2 là phẫu thuật cho trẻ. Ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ, các bác sĩ đã loại bỏ hoàn toàn vùng tổn thương gây ra cơn động kinh.

Sau ca thành công đầu tiên, sáng 8/9, các bác sĩ tiến hành một ca phẫu thuật khó cho bệnh nhi 5 tuổi, có biểu hiện động kinh từ lúc 17 tháng. Bé có 2-3 cơn giật động kinh trong ngày, uống thuốc không hiệu quả.

Giáo sư Brandon Rocque, Bệnh viện Trẻ em Alabama (Mỹ), cho biết, kỹ thuật đặt điện cực này được thực hiện ở Mỹ và châu Âu 5 năm nay. Bệnh viện Nhi Trung ương là cơ sở y tế đầu tiên tại Đông Nam Á nhận chuyển giao.

"Chúng tôi hy vọng việc chuyển giao kỹ thuật này sẽ đạt kết quả tốt. Chúng tôi đánh giá rất cao trình độ của các y bác sĩ Việt Nam", Giáo sư Brandon Rocque nói.

Theo TS Thắng, kỹ thuật này được chỉ định trên những bệnh nhân có cơn co giật đặc biệt, vùng gây động kinh khó xác định trên chụp MRI, PET/CT, gần các vùng chức năng quan trọng của não như ngôn ngữ, vận động…

"Đây là kỹ thuật khó, là một bước phát triển vượt bậc tuy nhiên chi phí khá lớn. Chi phí cho một ca này tại nước ta là khoảng một tỷ đồng, đã rẻ hơn rất nhiều so với chi phí thực hiện tại Mỹ", TS Thắng nói.

Bệnh động kinh để lại hậu quả rất nặng nề cho gia đình, bản thân trẻ. Trẻ bị động kinh gần như không có cơ hội hòa nhập với xã hội.