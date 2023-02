Bé 4 tháng tuổi bị xuất huyết não nghi do bế xốc, rung lắc

Ngày 8/2, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện bệnh nhi 4 tháng tuổi nêu trên tỉnh táo, bú tốt, cai máy thở rút ống nội khí quản, dấu hiệu sinh tồn ổn định hoàn toàn.

Trước đó, ngày 24/1 (mùng 3 Tết), gia đình đã đưa cháu bé 4 tháng tuổi (ở Nha Trang) đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên có đáp ứng ánh sáng, thở nấc, tím môi. Bác sĩ chẩn đoán bé bị xuất huyết não nghi do bồng xốc, rung lắc mạnh.

Theo người nhà, gia đình có đưa cháu đi chơi, chuyền tay qua nhiều người ẵm xốc nách và rung lắc. Sau đó, cháu bé có triệu chứng ngủ li bì, bú kém kèm theo thở nấc nên được gia đình đưa vào viện.

Bệnh nhi được điều trị hồi sức tích cực với phác đồ thở máy, điều chỉnh rối loạn thông khí và rối loạn điện giải, truyền máu, cắt cơn co giật, nuôi dưỡng tĩnh mạch.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy - Trưởng Khoa Nhi, hội chứng rung lắc là một dạng chấn thương đầu và não nghiêm trọng, xảy ra ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ khi bị rung lắc mạnh.

"Hội chứng này thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi, đặc biệt là trẻ sơ sinh đến 8 tháng tuổi, trong một số trường hợp trẻ dưới 5 tuổi vẫn có thể ảnh hưởng" - bác sĩ Huy cho biết.

Nguyên nhân là do việc rung lắc mạnh khi đưa võng, lắc nôi cho trẻ ngủ, hoặc khi trẻ đang nằm được bế thốc dậy, tung cao trẻ, bồng trẻ đưa lên xuống nhanh, nhấc bổng trẻ lên cao đều có thể gây nguy hại đến trẻ. Có thể so sánh hội chứng rung lắc ở trẻ em tương tự người lớn bị chấn thương sọ não do tai nạn.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ trẻ mắc hội chứng rung lắc, phụ huynh không nên vận chuyển trẻ bằng các phương tiện thông thường mà nên gọi xe cấp cứu, không được bế xốc trẻ lên, hay lắc thêm làm cho trẻ tỉnh lại, không cho trẻ bú hoặc ăn.

Nếu trẻ ngừng thở phải hô hấp nhân tạo, trường hợp chấn thương cổ phải cố định cổ và tránh xoay trở trẻ.