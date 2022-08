Bất ngờ phát hiện ung thư giai đoạn cuối từ cơn ho lâu ngày không dứt

Anh Vương (44 tuổi, người Trung Quốc) là chủ một cửa hàng kim khí nhỏ. Anh rất ý thức về sức khỏe nên không uống rượu, hút thuốc.

Vào tháng 9 năm ngoái, anh bắt đầu có triệu chứng ho dai dẳng. Ban đầu, anh nghĩ là do nhiệt độ chênh lệch quá lớn giữa buổi sáng và buổi tối khiến cơ thể bị nhiễm lạnh gây ho nên cũng không đi khám.

Sau đó, cơn ho kéo dài liên tục suốt một năm trời và luôn cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, khó chịu khiến anh có phần lo lắng.

Tháng trước, người đàn ông này bị đau đầu không rõ nguyên nhân, cơ thể cũng có dấu hiệu sốt. Gia đình lo lắng anh gặp vấn đề về não bộ nên đã thúc giục Vương đến bệnh viện để kiểm tra.

Sau khi các bác sĩ tiến hành kiểm tra, Vương choáng váng nhận tin mình mắc bệnh ung thư biểu mô tuyến ở phổi giai đoạn cuối.

Không hút thuốc vì sao vẫn mắc ung thư phổi?

Theo số liệu về gánh nặng ung thư toàn cầu năm 2020 do Tổ chức Y tế Thế giới công bố, có 9,96 triệu ca tử vong do ung thư trên toàn thế giới, trong đó có 1,8 triệu ca tử vong do ung thư phổi. Quá trình điều tra nguyên nhân ung thư phổi cho thấy, trong số tất cả các bệnh nhân ung thư phổi, gần 70% nam giới và phần lớn là do tiếp xúc với khói thuốc trong thời gian dài .

Vậy tại sao một số người bị ung thư phổi mặc dù họ không hút thuốc hay uống rượu?

Trên thực tế, có nhiều yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, có thể chia thành yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên trong như yếu tố di truyền, yếu tố tâm lý. Yếu tố bên ngoài như: hút thuốc lá, yếu tố môi trường, yếu tố nghề nghiệp… Cụ thể:

- Yếu tố môi trường : Khói bụi, ô nhiễm công nghiệp, khói bếp… Hầu hết các loại khí này đều chứa chất độc vô hình, có thể gây hại trực tiếp cho phổi.

- Yếu tố nghề nghiệp: Các chất gây ung thư trong môi trường làm việc được công nhận bao gồm: amiăng, than đá, dầu khoáng, crom, niken. Trong đó amiăng là nguyên nhân chính gây ung thư phổi.

- Bệnh phổi trước đây: Dữ liệu lâm sàng cho thấy những người từng bị viêm phế quản mãn tính, khí phế thũng, xơ phổi và các bệnh khác có xác suất phát triển ung thư phổi cao hơn những người bình thường.

- Yếu tố di truyền : Ung thư phổi có những bất thường trong họ gen ung thư, bao gồm đột biến EGFR T790M, đột biến ERBB2 G660D.

Có 4 dấu hiệu bất thường ở đầu, hãy cảnh giác với ung thư phổi

Trên thực tế, ngoài các triệu chứng phổ biến hơn như: ho và ho ra máu, cơ thể cũng sẽ trải qua một số thay đổi trước khi phát bệnh ung thư phổi.

Sụp mí

Đôi mắt sưng húp và sụp mí cũng là dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư phổi. Khi mô ung thư trong phổi ép vào dây thần kinh mặt hoặc mắt, nó có thể khiến mắt bệnh nhân sưng húp, sụp mí.

Sưng mặt

Khi các tế bào ung thư phổi bắt đầu di căn, xâm lấn các hạch bạch huyết hoặc chèn ép tĩnh mạch chủ trên sẽ xảy ra hội chứng tắc tĩnh mạch chủ trên, biểu hiện là sưng phù ở mặt, chi trên, cổ và các bộ phận khác.

Sốt

Ung thư phổi giai đoạn đầu thường hiếm khi gây sốt, nhưng khi khối u chặn khí quản, gây viêm phổi tắc nghẽn hoặc hoại tử mô khối u, các triệu chứng sốt có thể xảy ra.

Đau đầu

Khi tế bào ung thư phổi di căn lên não có thể khiến người bệnh bị đau đầu. Tuy nhiên, người bệnh thường nhầm với bệnh cao huyết áp hoặc thoái hóa đốt sống cổ nên dễ bỏ qua.