Bản tin Covid-19 ngày 10/9: 12.523 ca khỏi bệnh, ca tử vong giảm tại TPHCM

Dân trí Bộ Y tế cho biết ngày 10/9 cả nước ghi nhận 13.321 ca mắc Covid-19, số bệnh nhân ra viện vượt 12.500 ca. Cả nước có 17 tỉnh thành qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, ca nhiễm thứ phát trên địa bàn.

Tính từ 17h ngày 09/9 đến 17h ngày 10/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.321 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.306 ca ghi nhận trong nước, với 8.680 ca cộng đồng.

Cụ thể, tại TPHCM (7.539), Bình Dương (3.563), Đồng Nai (823), Long An (321), Tây Ninh (248), Tiền Giang (156), Kiên Giang (86), Bình Phước (58), Đồng Tháp (58), Quảng Bình (48), Quảng Ngãi (45), Cần Thơ (37), Khánh Hòa (34), Bình Thuận (34), Đà Nẵng (30), Hà Nội (29), Bạc Liêu (26), Đắk Lắk (26), An Giang (19), Đắk Nông (17), Quảng Nam (16), Nghệ An (16), Bình Định (15), Phú Yên (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Thừa Thiên Huế (8 ), Bến Tre (6), Lâm Đồng (5), Thanh Hóa (5), Vĩnh Long (3), Ninh Thuận (3), Sơn La (3), Trà Vinh (2), Gia Lai (2), Hưng Yên (1).

Hà Nội đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 907 ca. Tại TPHCM tăng 1.990 ca, Bình Dương giảm 968 ca, Đồng Nai giảm 57 ca, Long An giảm 91 ca, Tây Ninh tăng 87 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 589.417 ca Covid-19. Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 585.051 ca, trong đó có 348.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng.

Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

Về tình hình điều trị, trong ngày có 12.751 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 350.921.

Trong các bệnh nhân đang điều trị, theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.970 ca, trong đó:

- Thở oxy qua mặt nạ: 3.775

- Thở oxy dòng cao HFNC: 1.124

- Thở máy không xâm lấn: 112

- Thở máy xâm lấn: 930

- ECMO: 29

Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 254 ca tử vong tại TPHCM là 195, so với ngày hôm qua 203 ca, Bình Dương (41), Tiền Giang (3), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (2), Bình Thuận (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), Cần Thơ (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Khánh Hòa (1), Nghệ An (1).

Bộ Y tế cũng bổ sung 21 ca tử vong từ trước tại: Bình Dương (14), Bình Thuận (4), Nghệ An (3).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 302 ca.

Đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 14.745 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 9/9 đạt số tiêm kỉ lục với 1.168.812 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 25.926.688 liều, trong đó tiêm một mũi là 21.459.102 liều, tiêm mũi 2 là 4.467.586 liều.

Trong ngày, Bộ Y tế cũng phê duyệt có điều kiện vắc xin Hayat-Vax (Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất) cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đây là vắc xin thứ 7 được Bộ Y tế cấp phép, sau vắc xin AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm, Pfizer, Moderna và Johnson&Johnson.

Tại Hà Nội, từ ngày 9/9, Thành phố bắt đầu triển khai tiêm vắc xin Vero Cell cho người dân trên địa bàn sau khi tiếp nhận một triệu liều và thực hiện phân bổ cho các quận, huyện. Số vắc xin này được dùng tiêm mũi một cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên nhưng chưa được tiêm chủng, đồng thời tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian theo quy định.

Hồng Hải