Bác sĩ nội trú trẻ nội soi, phát hiện ung thư sớm hàng nghìn ca mỗi năm

Không chỉ là những con số ấn tượng, cùng dấu ấn công tác tại Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC, ThS.BSNT Lưu Tuấn Thành trong mắt đồng nghiệp, bệnh nhân là hình ảnh của một bác sĩ trẻ kiên trì theo đuổi giá trị cốt lõi của nghề y: vững chuyên môn, không ngừng học hỏi và tận tâm với người bệnh.

Giữa dòng chảy phát triển nhanh của y học hiện đại, những người thầy thuốc như anh lặng lẽ kết nối công nghệ, tri thức và lòng nhân ái, trao niềm tin cho người bệnh trên hành trình bảo vệ sức khỏe.

Dưới đây là những chia sẻ của ThS.BSNT Lưu Tuấn Thành về cơ duyên anh đến với nghề và hành trình phát triển sự nghiệp tại Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC.

Chân dung ThS.BSNT Lưu Tuấn Thành - Phó giám đốc Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC (Ảnh: NVCC).

Đâu là điểm khởi đầu đưa anh đến với lựa chọn theo đuổi ngành y?

- Đối với tôi, lựa chọn ngành y bắt đầu khá tự nhiên vì được sinh ra trong gia đình có bố là bác sĩ. Tôi lớn lên cùng những câu chuyện về nghề, về bệnh nhân, về những ca trực đêm hay cả niềm vui rất giản dị khi người bệnh hồi phục. Hình ảnh bố tận tụy với công việc, nhiều khi gác lại thời gian dành cho gia đình để ưu tiên người bệnh, dần dần khiến tôi hiểu rằng ý nghĩa của nghề y cao cả hơn một công việc - là trách nhiệm và sự hy sinh.

Bác sĩ nội trú là hành trình “rèn vàng thử lửa” để trở thành tinh hoa ngành y. Với anh, tấm bằng này là niềm tự hào hay áp lực?

- Với tôi, bác sĩ nội trú vừa là niềm tự hào, nhưng cũng là một hành trình nhiều áp lực và có lẽ chính hai điều đó song hành mới tạo nên giá trị thực sự của chặng đường này.

Đối với bác sĩ Thành (đầu tiên từ trái qua), tấm bằng bác sĩ nội trú vừa là niềm tự hào cũng là trọng trách cao cả (Ảnh: NVCC).

Vì sao anh lựa chọn chuyên ngành tiêu hóa, trong khi đây là một lĩnh vực khó?

- Tiêu hóa là một trong những chuyên ngành khó, đòi hỏi bác sĩ có nền tảng kiến thức rộng, tư duy lâm sàng chặt chẽ và sự tỉ mỉ trong từng khâu. Nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy hứng thú và muốn theo đuổi. Bên cạnh sự phù hợp về chuyên môn, trong quá trình học tập tại Trường Đại học Y Hà Nội, tôi may mắn được học hỏi từ PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng và ThS.BS Nguyễn Thế Phương.

Từ cách các thầy cô tiếp cận bệnh nhân, phân tích ca bệnh đến niềm say mê nghiên cứu và tinh thần làm nghề nghiêm túc, tôi dần nhận ra mình muốn gắn bó lâu dài với lĩnh vực này.

Vị bác sĩ trẻ tích cực tham gia vào các chương trình hội nghị - hội thảo chuyên môn (Ảnh: BVCC).

Với khối lượng nội soi lớn mỗi năm, Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC đã làm gì để vừa đảm bảo số lượng, vừa giữ vững chất lượng chuyên môn?

- Trung tâm xây dựng quy trình chuyên môn chặt chẽ theo bộ hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, hệ thống trang thiết bị nội soi hiện đại, cùng việc đào tạo liên tục cho đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên giúp chúng tôi duy trì độ chính xác cao trong chẩn đoán và xử trí bệnh lý tiêu hóa.

Phó giám đốc Lưu Tuấn Thành (thứ 4 bên phải sang) cùng các thầy cô và đồng nghiệp tại Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC (Ảnh: BVCC).

Vừa quản lý trực tiếp vừa làm chuyên môn, đâu là thách thức lớn nhất với anh?

- Thách thức lớn nhất là duy trì chất lượng chuyên môn ổn định khi khối lượng công việc ngày càng tăng. Nội soi tiêu hóa đòi hỏi độ chính xác và cập nhật liên tục, nên tôi và đội ngũ luôn phải giữ tay nghề vững vàng. Ở vai trò quản lý, tôi chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, hỗ trợ nhau về chuyên môn, lấy kỳ vọng của người bệnh làm động lực để không ngừng hoàn thiện.

Điều trị ung thư sớm không cần can thiệp phẫu thuật là bước tiến lớn của nội soi tiêu hóa, nhưng cũng đầy thách thức. Điều gì khiến anh đặc biệt tâm huyết và phát triển kỹ thuật này tại MEDLATEC?

- Hiện chưa có nhiều đơn vị triển khai kỹ thuật này vì ngoài tay nghề bác sĩ, còn cần hệ thống trang thiết bị hiện đại và sự phối hợp chặt chẽ của liên chuyên khoa. Điều khiến tôi dành nhiều tâm huyết cho kỹ thuật này chính là lợi ích rõ rệt cho người bệnh. Khi ung thư được phát hiện sớm, giúp giảm sang chấn, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Thành cùng các cộng sự làm chủ kỹ thuật nội soi và điều trị ung thư đường tiêu hóa không xâm lấn (Ảnh: BVCC).

Trong định hướng phát triển sắp tới, Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC đặt mục tiêu gì để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh?

- Hiện nay, Trung tâm Tiêu hóa MEDLATEC là một trong số ít cơ sở y tế tại Việt Nam sở hữu hệ thống nội soi hiện đại hàng đầu thế giới - Olympus Evis X1 CV-1.500 (Nhật Bản), cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu như siêu âm nội soi, ESD và tầm soát sớm ung thư tiêu hóa.

Thời gian tới, chúng tôi tập trung phát triển chuyên sâu về nội soi chẩn đoán và điều trị ít xâm lấn, đặc biệt trong phát hiện sớm ung thư tiêu hóa; đẩy mạnh đào tạo nhân lực, cập nhật kỹ thuật mới và tăng cường phối hợp đa chuyên khoa. Mục tiêu là chẩn đoán sớm, điều trị hiệu quả và nâng cao trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho người bệnh.