Bắc Ninh ghi nhận thêm 15 ca dương tính SARS-CoV-2

Dân trí Trong 24h qua, tới sáng 23/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 15 ca bệnh dương tính SARS-CoV-2 mới. Số ca dương tính tại tỉnh Bắc Ninh đã giảm nhiều so với những ngày trước đó.

Chốt kiểm soát dịch huyện Tiên Du.

Những trường hợp mắc mới đều ở trong các khu cách ly. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh, từ 5/5, đến nay tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 460 ca bệnh dương tính SARS-CoV-2 (tăng 15 ca so với ngày 22/5), tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố. Riêng thị xã Từ Sơn từ 5/5, đến nay không phát sinh ca nhiễm mới.

Huyện Thuận Thành là đơn vị ghi nhận nhiều nhất với 360 ca, huyện Yên Phong 31 ca, huyện Tiên Du 12 ca, huyện Lương Tài 6 ca, thị xã Từ Sơn 2 ca, huyện Quế Võ 16 ca, thành phố Bắc Ninh 28 ca, huyện Gia Bình 1 ca.

35 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh (trong đó, 1 bệnh nhân thở máy xâm nhập và lọc máu liên tục, 3 bệnh nhân thở máy, 32 bệnh nhân thở oxy).

Toàn tỉnh đã lấy hơn 329 nghìn mẫu xét nghiệm (trong đó hơn 304 nghìn mẫu đã có kết quả, hơn 24 nghìn mẫu đang chờ kết quả, cách ly y tế gần 30 nghìn trường hợp, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 631 trường hợp, tại cơ sở tập trung 3.237 trường hợp, tại khách sạn 417, tại nơi lưu trú 25.009 trường hợp.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Ninh thành phố Bắc Ninh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với đường làn 1, thuộc cụm dân cư dịch vụ khu Phương Vỹ 2, phường Vũ Ninh; toàn bộ Đồi Ban, khu Đồng Trầm, phường Vũ Ninh, thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 23h00 ngày 21/5/2021.

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ khu dân cư xóm Giữa, khu Thượng Đồng, phường Vạn An, thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 7h00 ngày 22/5/2021.

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ tổ 39 và tổ 40, khu 10, phường Đáp Cầu, thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 18h00 ngày 18/5/2021.

Thiết lập vùng cách ly y tế từ xóm Ngõ Son đến xóm Cổng Bắc, khu Lãm Làng, phường Vân Dương, thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 14h00 ngày 22/5/2021.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Từ Sơn quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư Khu đô thị Phú Điền, phường Đồng Nguyên, dãy nhà từ căn R17 đến căn R31 trục đường Lý Thánh Tông và dãy nhà từ căn R49 đến căn R64 (dãy nhà phía sau), thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 14h00 ngày 22/5/2021. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh thời gian cách ly đối với các cụm dân cư trên có thể kéo dài hơn.

Mục đích thiết lập vùng cách ly y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly.

Bá Đoàn