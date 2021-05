Bắc Giang: Ổ dịch huyện Việt Yên có số ca dương tính nhiều nhất tỉnh

Dân trí Với 2 ổ dịch tại Công ty Shin Young (KCN Vân Trung) và Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu), huyện Việt Yên hiện là địa phương có số lượng F0 nhiều nhất tỉnh Bắc Giang.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Khu công nghiệp Quang Châu.

Tối 17/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết: Với 2 ổ dịch tại Công ty Shin Young (KCN Vân Trung) và Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu), huyện Việt Yên có 259 F0, hơn 1.066 F1 và hàng chục nghìn trường hợp F2, F3.

Huyện Việt Yên hiện là địa phương có số lượng F0 nhiều nhất tỉnh. Chính vì vậy huyện rất vất vả, khó khăn trong công tác truy vết, phòng chống dịch, một số xã, thị trấn thiếu giường nằm phục vụ cách ly tập trung, việc trả kết quả xét nghiệm về địa phương còn chậm, ông Phương nhấn mạnh.

Lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 100% người lao động của KCN Quang Châu và xét nghiệm Covid-19 đối với toàn bộ người dân khu vực phong tỏa mới tập trung đông người lao động của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam.

Hiện nay ổ dịch tại Công ty TNHH Hosiden (KCN Quang Châu) rất phức tạp. Số ca dương tính tăng nhanh, kéo theo các trường hợp F1, F2 liên quan. Trước những khó khăn đó, để đáp ứng yêu cầu chống dịch, chuẩn bị cơ sở vật chất, đáp ứng số lượng lớn trường hợp cách ly tập trung trên địa bàn. Huyện Việt Yên đã tổng động viên các xã, thị trấn rà soát, trưng tập từ 1- 2 trường mầm non hoặc tiểu học đáp ứng về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác cách ly phương châm "4 tại chỗ", quy mô đáp ứng tối thiểu 200 người.

Huyện đã huy động đội ngũ giáo viên phối hợp với lực lượng công an, y tế, dân quân tự vệ tham gia dọn dẹp, chuẩn bị các điều kiện cho khu cách ly hoạt động. Hiện nay 17 xã, thị trấn đã thành lập và sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 17/5.

Cùng đó, huyện mở rộng thêm 6 khu cách ly tập trung tại: Dãy D2, D3 khu ký túc xá Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; Trường Mầm non Hoa Sen (xã Quang Châu); Khu nhà ở xã hội Fugiang (xã Vân Trung); Tiểu đoàn 16, Trường Sĩ quan Chính trị (xã Tiên Sơn); Trường Mầm non Hoa Sữa (xã Minh Đức); Trường Mầm non Họa My (thị trấn Bích Động). Như vậy, đến thời điểm này huyện Việt Yên có 27 điểm cách ly tập trung, đáp ứng cho gần 5 nghìn người.

Huyện Việt Yên cũng củng cố hoạt động của các Tổ Covid-19 cộng đồng (công an viên, nhân viên y tế và dân số, trưởng/phó thôn, trưởng ban công tác mặt trận, thôn đội trưởng, trưởng các đoàn thể: hội phụ nữ, cựu chiến binh…); thành lập các nhóm Zalo để kết nối, hỗ trợ công tác tuyên truyền, truy vết nhanh các nguy cơ, nguồn bệnh tại khu dân cư.

Bá Đoàn