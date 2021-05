Dân trí Đến cuối ngày 20/5, tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 92 ca mắc Covid-19, các ca mắc mới chủ yếu là công nhân của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. Tổng số toàn tỉnh có 695 mắc Covid-19.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Khu công nghiệp huyện Việt Yên.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết, đến cuối ngày 20/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch. Tổng số toàn tỉnh có 695 mắc Covid-19 (tăng 92 trường hợp so với ngày 19/5); F1: 10.420 trường hợp (tăng 1.616); F2: 45.168 trường hợp (tăng 8.355).

Tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội): Ổ dịch này có 6 ca mắc Covid-19. Ổ dịch này đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

Tại Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2): Ổ dịch này có 278 ca mắc Covid-19 (tăng 5 trường hợp). Tổng số F1: 5.273 (tăng 369 trường hợp); F2: 28.959 (tăng 4.508 trường hợp).

Tại Khu công nghiệp Quang Châu, ổ dịch này đã có 390 mắc Covid-19 (tăng 66 trường hợp, chủ yếu là công nhân của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, Tổng số F1: 5.115 (tăng 336 trường hợp); F2: 22.080 (tăng 1.782 trường hợp).

Đa số là các trường hợp đã được cách ly ngay sau khi có ca mắc Covid-19, chuyển từ âm tính sang dương tính trong các khu cách ly)

Ngoài ra đã xuất hiện một số ca mắc Covid-19 không phải là công nhân, phát hiện trong quá trình xét nghiệm, sàng lọc.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết: Số ca dương tính vẫn tăng cao tương đương với những ngày trước đó, chủ yếu là tại Khu công nghiệp Quang Châu, trong đó Công ty TNHH Hosiden Việt Nam vẫn chiếm cao nhất (52 trường ca).

Số ca nhiễm tại khu công nghiệp Vân Trung đã có xu hướng giảm. Tuy nhiên, từ ngày 19/5, đến nay xuất hiện một số ca dương tính ngoài cộng đồng gồm giáo viên, học sinh, nông dân.

Dự báo trong những ngày tới số lượng ca F0 vẫn tăng nhưng ít có khả năng tăng đột biến so với những ngày trước do các ổ dịch lớn đã được khoanh vùng, cách ly, các đối tượng nguy cơ cao đã được lấy xét nghiệm và đã có kết quả, mặt khác các khu công nghiệp đã tạm dừng hoạt động, nhiều địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội…Tuy nhiên, sẽ xuất hiện lẻ tẻ các ca nhiễm ngoài cộng đồng do đã tiếp xúc trước đó nay đến giai đoạn khởi phát

Ngày 20/5/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quyết định chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động: 2.000.000 đồng/trường hợp F0, 500.000 đồng/trường hợp F1 phải cách ly y tế 21 ngày tập trung; hỗ trợ mỗi đoàn viên, người lao động ở khu nhà trọ thuộc khu vực cách ly y tế, phong tỏa là 5kg gạo.

Tính đến 17h30 ngày 20/5, tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 103 thôn, tổ dân phố, giãn cách xã hội 28 xã, phường, thị trấn, cách ly xã hội 4 huyện, giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang.

Bá Đoàn