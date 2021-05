Bắc Giang ghi nhận thêm 88 ca mắc Covid-19

Dân trí Đến cuối ngày 21/5, tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 88 ca mắc mới Covid-19, chủ yếu là công nhân của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. Tổng số toàn tỉnh có 783 ca mắc Covid-19.

Bệnh viện dã chiến được dựng tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết, đến cuối ngày 21/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch. Tổng số toàn tỉnh có 783 mắc Covid-19 (tăng 88 trường hợp so với ngày 20/5); F1: 10.603 trường hợp (tăng 183); F2: 47.072 trường hợp (tăng 1904).

Tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội): Ổ dịch này có 7 ca mắc Covid-19 (tăng 1 ca do F1 trở thành F0) ổ dịch này đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

Tại Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2): Ổ dịch này có 282 ca mắc Covid-19 (tăng 4 trường hợp).

Tại Khu công nghiệp Quang Châu, ổ dịch này đã có 452 mắc Covid-19 (tăng 77 trường hợp, chủ yếu là công nhân của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam.

Đa số là các trường hợp đã được cách ly ngay sau khi có ca mắc Covid-19, chuyển từ âm tính sang dương tính trong các khu cách ly.

Các nhu yếu phẩm nhiều cá nhân, tổ chức ủng hộ được mang đến khu cách ly ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên.

Ngoài ra đã xuất hiện một số ca mắc Covid-19 không phải là công nhân, phát hiện trong quá trình xét nghiệm, sàng lọc. Các ca mắc Covid-19 mới phát hiện đều ở các xã, phường đã được phong tỏa.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho biết: Số ca dương tính vẫn tăng cao tương đương với những ngày trước đó, chủ yếu là tại Khu công nghiệp Quang Châu, trong đó Công ty TNHH Hosiden Việt Nam vẫn chiếm cao nhất do đến nay đang thực hiện xét nghiệm quay đầu lần 2 đối với công nhân của công ty này.

Số ca nhiễm tại khu công nghiệp Vân Trung đã có xu hướng giảm. Dự báo trong những ngày tới số lượng ca F0 vẫn tăng nhưng ít có khả năng tăng đột biến so với những ngày trước do các ổ dịch lớn đã được khoanh vùng, cách ly, các đối tượng nguy cơ cao đã được lấy xét nghiệm và đã có kết quả. Mặt khác các khu công nghiệp đã tạm dừng hoạt động, nhiều địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội…Tuy nhiên, sẽ xuất hiện lẻ tẻ các ca nhiễm ngoài cộng đồng do đã tiếp xúc trước đó nay đến giai đoạn khởi phát

Tính đến 17h30 ngày 20/5, tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 113 thôn, tổ dân phố, giãn cách xã hội 28 xã, phường, thị trấn 16 thôn, tổ dân phố, cách ly xã hội 4 huyện, giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang.

Tỉnh Bắc Giang cho phép mở lại một số quán ăn chuyên phục vụ công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên và huyện Yên Dũng vì tại các khu nhà trọ công nhân không tự nấu ăn được. Việc chuyển suất ăn cho công nhân phải đảm bảo không tiếp xúc và giãn cách theo qui định. Tất cả người làm trong quán phải được test nhanh hàng ngày để đảm bảo an toàn.

Bá Đoàn