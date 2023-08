Ăn thịt lợn, người đàn ông nhập viện cấp cứu vì lý do khó ngờ

Ngày 9/8, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thông tin về trường hợp dị vật thực quản nguy hiểm do mảnh xương lợn.

Bệnh nhân là người đàn ông N.H.B, 53 tuổi ở Ứng Hòa, Hà Nội, vào viện do bị đau tức vùng thực quản sau khi ăn trưa với món thịt lợn.

Các bác sĩ xác định có mảnh xương lợn to, sắc nhọn cắm sâu vào thực quản người bệnh.

Bệnh nhân cho biết, trong bữa ăn trưa có món thịt lợn, do bất cẩn ông nuốt phải mảnh xương khá to. Sau khi hóc, ông đã cố gắng khạc, rồi cố gắng nuốt miếng cơm to... nhưng đau nhói, mảnh xương không sao ra ngoài được. Quá sợ hãi, ông vội vào viện cấp cứu.

Kết quả thăm khám và chụp X-quang cột sống cổ phát hiện có hình ảnh dị vật cản quang ở thực quản.

Mảnh xương lợn sắc nhọn, cứng được lấy ra khỏi thực quản của bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngay sau khi hội chẩn, người bệnh được chỉ định nội soi thực quản để lấy dị vật. Tại bệnh viện, bác sĩ đã tiến hành gây mê và thực hiện nội soi phát hiện tại thực quản vị trí cách cung răng trên 20cm có 1 dị vật sắc nhọn, bề mặt niêm mạc thực quản trầy xước.

Các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật ra ngoài, đó là một đoạn xương sườn lợn kích thước khoảng 3 cm khá lớn và cứng

BSCKII Phạm Thị Đào Chinh, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, dị vật đường tiêu hóa trong lúc ăn uống hay gặp là các loại xương cá, rồi đến xương gà, xương vịt, hoặc một số các loại dị vật như tăm, tre, cầu răng giả… hiếm thấy bị hóc xương lợn.

Các dị vật cứng, sắc nhọn mắc tại vùng thực quản rất nguy hiểm nếu không được xử lý sớm, bởi chúng có thể gây xước, loét, thủng thực quản, thậm chí tạo ổ áp xe mủ, nặng hơn là thủng trung thất hoặc dị vật đâm vào đoạn thực quản làm thủng động mạch…

Trong trường hợp dị vật cứng, sắc nhọn lọt qua thực quản vẫn tiếp tục có thể đi tiếp xuống ruột mắc ở ruột gây thủng ruột, gây áp xe… khi đó phải phẫu thuật qua đường bụng để lấy ra