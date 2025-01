An Khang giúp nhiều người gác nỗi lo chi phí mua thuốc

Đối với lao động phổ thông hoặc những người được trả lương theo ngày, thời điểm ốm đau đôi khi lại là lúc khó khăn nhất. Thu nhập bị gián đoạn trong khi có thêm khoản chi khác, dẫn đến áp lực đáng kể về tài chính và tinh thần.

Theo khảo sát, khoảng 22 triệu người Việt đang bị ảnh hưởng bởi các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường… Những căn bệnh này không chỉ kéo dài dai dẳng, mà còn tác động đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân. Việc điều trị đều đặn và uống thuốc đúng phác đồ là điều kiện quan trọng để kiểm soát bệnh và ngăn ngừa biến chứng, nhưng lại trở thành gánh nặng lớn đối với người lao động đang phải chật vật với mưu sinh.

AnKhang PayLater hướng đến việc giải quyết nỗi lo tài chính tức thời, tạo cơ hội để người bệnh tập trung hồi phục sức khỏe trước khi tính đến vấn đề chi phí.

Thấu hiểu và chia sẻ với những lo toan này, nhà thuốc An Khang đã cho ra mắt AnKhang PayLater - giải pháp mang tính nhân văn trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Với chính sách này, người bệnh có thể mua thuốc ngay khi cần mà không phải thanh toán trước, thay vào đó có thể trả chậm trong vòng 90 ngày, không phát sinh lãi suất hay phí dịch vụ.

Điều này góp phần giúp cho hàng triệu người bệnh có thể duy trì việc điều trị một cách dễ dàng hơn. Theo thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, có khoảng 50% số thuốc điều trị bệnh mãn tính không được dùng theo chỉ định. Nguyên nhân chủ yếu là do người bệnh không đủ khả năng tài chính để mua thuốc đúng thời điểm. Giờ đây, với giải pháp mua trả chậm, nhà thuốc An Khang kỳ vọng sẽ giải quyết được phần nào vấn đề trên.

Chị Thu Hương, một công nhân tại Bình Dương cho biết, mẹ chị bị tiểu đường lâu năm và phải dùng thuốc mỗi ngày. Trước đây, những khi lương chưa về, chị phải chạy vạy khắp nơi để có tiền mua thuốc, lo lắng mẹ bỏ liều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ khi biết đến AnKhang PayLater, chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. "Tôi có thể mua thuốc đúng lúc mẹ cần mà không phải vay mượn. Sức khỏe của mẹ ổn định giúp tôi yên tâm hơn rất nhiều khi đi làm", chị Hương chia sẻ.

Khách hàng chỉ cần có căn cước công dân để được xác định hạn mức mua hàng lên đến 25 triệu đồng.

Với giá trị đơn hàng thấp, không phát sinh chi phí và kỳ hạn linh hoạt, AnKhang PayLater không đơn thuần đáp ứng xu hướng tiêu dùng trước - trả chậm sau mà còn hướng đến mục tiêu ý nghĩa hơn: giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế ngay khi cần thiết. Đây là giải pháp thiết thực, dễ dàng sử dụng, giúp giảm bớt gánh nặng trong những lúc khó khăn nhất.

Bên cạnh hỗ trợ về tài chính, chính sách này còn là nguồn động viên để người bệnh duy trì điều trị liên tục, tránh tình trạng ngưng thuốc hoặc chậm trễ trong việc điều trị. Khi sức khỏe được đảm bảo, họ có thể trở lại với công việc, từng bước cân bằng cuộc sống và thanh toán chi phí đã sử dụng một cách thoải mái hơn.

AnKhang PayLater càng trở nên ý nghĩa khi giúp cân đối ngân sách, đảm bảo các thành viên gia đình vẫn được chăm sóc sức khỏe giữa thời điểm cận Tết với nhiều khoản phải chi tiêu.

Trong một xã hội mà sức khỏe ngày càng trở thành tài sản quý giá nhất, chính sách này như cầu nối giúp mọi người bất kể hoàn cảnh, đều có cơ hội chăm sóc sức khỏe đầy đủ và kịp thời.

Chiến dịch "Tết An Khang - Gửi ngàn bình an" mang đến 30 đợt chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân khó khăn.

Cũng với tinh thần sẻ chia ấy, An Khang còn phát động chiến dịch "Tết An Khang - Gửi ngàn bình an" mang đến 30 đợt chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ngay trước thềm năm mới. Vừa cho ra mắt giải pháp giảm nhẹ nỗi lo tài chính, vừa san sẻ với người yếu thế trong hành trình tư vấn và phát thuốc miễn phí, chuỗi nhà thuốc vẫn không quên tri ân đến những khách hàng đã tin tưởng An Khang bằng 30.000 phần quà đang được trao đi trên khắp các tỉnh thành.

Loạt hành động không chỉ là minh chứng cho cam kết "Điểm 10 chăm sóc sức khỏe", mà còn là mong muốn của An Khang trong việc đồng hành và tiếp thêm động lực cho mọi người, có thể an tâm trên hành trình chữa bệnh cũng như bảo vệ sức khỏe trong cuộc sống thường ngày.