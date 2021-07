An Giang ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Dân trí Ngày 5/7, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, địa bàn huyện An Phú ghi nhận thêm 7 trường hợp tính với SARS-CoV-2, cả 7 trường hợp này đều liên quan đến bà L.T.L. (BN 16660 đã tử vong), ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Còn tại huyện Châu Phú ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đây là một trong 36 trường hợp F1 có liên quan đến tài xế xe tải N.V.M. (sinh năm 1987, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) từ TP. HCM đến Khu Công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú đã được cách ly ngày 3/7.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành chức năng An Giang đã thực hiện phong tỏa nhiều khu vực trên địa bàn huyện An Phú.

Tại TP Châu Đốc ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, sau khi ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, địa phương này đã triển khai lực lượng tiến hành truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần, phun khử khuẩn lấy mẫu xét nghiệm sau Realtime RT-PCR...

Như vậy, tính từ ngày 15/4 đến nay, tỉnh An Giang ghi nhận 81 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (1 trường hợp tái dương tính); bao gồm 35 trường hợp cách ly sau khi nhập cảnh, 46 trường hợp ghi nhận trong tỉnh, trong đó, liên quan đến bà L.T.L. (bệnh nhân BN 16660 đã tử vong), ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang là 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và địa bàn TP Long Xuyên một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Minh Anh