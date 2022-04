Ăn bánh ngọt nhặt trong phòng khách sạn, 5 người phải nhập viện

5 người ăn bánh ngọt nhặt được trong phòng khách sạn bị ngộ độc phải vào Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa điều trị (Ảnh Sở y tế Lào Cai).

Ngày 27/4, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 24/4/2022, tại Công ty Cổ phần đầu tư INDOCHINA - Chi nhánh Khách sạn tại Mường Hoa (Khách sạn Pao's Sapa) ở thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ việc nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh ngọt làm 5 người mắc và nhập viện, rất may không có trường hợp tử vong.

Qua điều tra, xác minh cho thấy, khoảng 17h00 ngày 24/4/2022, khi dọn phòng của khách sạn Pao's Sapa, thấy 2 gói bánh ngọt còn nguyên của khách để lại ở phòng, một nhân viên đã mang cả 2 gói bánh về để trên bàn văn phòng buồng phòng (phòng giao ca) để sử dụng riêng. Đường kính của những chiếc bánh khoảng 3cm, có màu nâu đen, vị ngọt giống bánh quy được gói trong túi giấy màu xám (một mặt là giấy kín có in hình các loại hạt dẻ, hạt đậu, một mặt là giấy nilon trong suốt có thể nhìn thấy bánh bên trong), không có nhãn mác.

Có 5 nhân viên cùng làm việc ở khách sạn Pao's Sapa sau khi đi làm công việc dọn phòng trở về văn phòng buồng nghỉ, mỗi người ăn một chiếc bánh trong 2 túi bánh nhặt được ở phòng khách để lại.

Sau khi ăn khoảng 30 phút, cả 5 người có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, có trường hợp nôn kèm theo hoa mắt, chóng mặt và đến 20h05 phút cùng ngày 24/4/2022, tất cả người ngộ độc được đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa.

Hiện nay sức khỏe của tất cả 5 bệnh nhân ngộ độc ổn định.

Nhận được tin báo, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành điều tra, xác minh vụ việc đồng thời kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại Khách sạn Pao'Sapa. Khách sạn bị phạt 8 triệu đồng do chưa thực hiện không đúng quy định về chế độ kiểm thực ba bước.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra, xác minh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tìm nguyên nhân gây ngộ độc ở khách sạn Pao's Sapa để cảnh báo trong cộng đồng.

Trước đó, ngày 24/3/2022, tại bếp ăn công trình của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Quân 668 có tổ chức bữa ăn tối cho 12 người làm việc tại công trình ở xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Đã có 10 người bị ngộ độc phải đưa vào Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa điều trị do ăn món thịt xào ngọn cây hoa chuông rất độc trông giống ngọn rau đắng cải.