Abbott tiên phong giải pháp cải thiện sức khỏe, chất lượng cuộc sống

Dân trí Ngày 20 và 21/10, Abbott đã tổ chức hội nghị toàn cầu a:care dành cho các chuyên viên y tế xoay quanh vấn đề tuân thủ điều trị và các giải pháp giúp bệnh nhân cải thiện tuân thủ điều trị.

Hội thảo được chủ trì bởi Giáo sư John Weinman đến từ Đại học King, London, người được coi như nhà sáng lập ngành tâm lý sức khỏe hiện đại. Các chuyên gia nổi tiếng thế giới trong các lĩnh vực điều trị cũng như về khoa học hành vi và giao tiếp đã chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hiểu biết về bệnh nhân trong việc tuân thủ điều trị và khoa học hành vi.

Tại hội nghị, Giáo sư Matthias Löhr tại khoa Tiêu hóa và Gan mật, Viện Karolinska, Thụy Sỹ cho biết việc kém tuân thủ điều trị ảnh hưởng đến tất cả bệnh nhân như nhau, dù họ có biểu hiện triệu chứng hay không.

Mặc dù vậy, tỷ lệ không tuân thủ điều trị ở bệnh nhân vẫn cao. Tại Việt Nam, cứ 3 bệnh nhân mắc đái tháo đường thì có một người không tuân thủ điều trị - trong đó nguyên nhân thường gặp nhất là khó khăn trong việc thực hiện điều trị và quên thuốc. Đây là một tỷ lệ đáng lưu ý bởi hiện có tới 3,8 triệu người Việt mắc đái tháo đường và con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2045. Đái tháo đường được dự đoán sẽ là một trong bảy căn bệnh gây tử vong và tàn tật hàng đầu ở Việt Nam vào năm 2030 (*).

Cải thiện tuân thủ điều trị bằng cách thay đổi phương pháp giao tiếp

Để giúp bệnh nhân có sức khỏe tốt, điều quan trọng không chỉ là điều trị bệnh mà còn là giao tiếp, trao đổi để hiểu những khó khăn và trải nghiệm của từng bệnh nhân. Nhiều chuyên gia, trong đó có Tiến sĩ Sheri Pruitt, chuyên gia tâm lý lâm sàng và nhà tư vấn về khoa học hành vi, đồng tình rằng việc đưa ra yêu cầu, thuyết giảng hay đe dọa là cách kém hiệu quả nhất để cải thiện hành vi của bệnh nhân. Chìa khóa để xây dựng thói quen tuân thủ điều trị chính là thay đổi phương thức giao tiếp để bác sĩ và bệnh nhân hiểu nhau hơn.

Theo Giáo sư John Piette, khoa hành vi sức khỏe và giáo dục sức khỏe kiêm giám đốc trung tâm quản lý bệnh mãn tính tại Ann Harbor (Hoa Kỳ), bệnh nhân cần nhiều hỗ trợ trong việc tự chăm sóc bản thân hơn là các bác sĩ và hệ thống y tế hiện có thể cung cấp qua việc thăm khám trực tiếp. Bằng chứng từ khắp nơi trên thế giới đã cho thấy các công cụ kỹ thuật số đa dạng có thể hỗ trợ bệnh nhân nỗ lực dùng thuốc theo chỉ định, trao đổi với y bác sĩ về các vấn đề phát sinh và cải thiện sức khỏe tổng thể."

Là một phần trong nỗ lực cải thiện tuân thủ điều trị, Abbott đã ra mắt a:care, một hệ sinh thái y tế độc lập, phi thương mại tiên phong sử dụng các công cụ kỹ thuật số và khoa học hành vi để giúp chuyển đổi mối quan hệ giữa chuyên viên y tế và bệnh nhân. Chương trình khuyến khích bệnh nhân thực hiện những thay đổi nhỏ và khả thi để nâng cao tuân thủ điều trị và tạo dựng thay đổi lâu dài. a:care hiện được công nhận bởi 44 hiệp hội y khoa quốc tế và trong nước cũng như được ủng hộ bởi các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y khoa.

Hỗ trợ người mắc đái tháo đường chủ động quản lý sức khỏe

Nhằm giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh hơn bằng cách thúc đẩy họ chủ động chịu trách nhiệm về sức khỏe của chính mình, tháng 3/2021, Abbott đã mang đến Việt Nam công nghệ FreeStyle Libre để hỗ trợ bệnh nhân mắc đái tháo đường quản lý sức khỏe tốt hơn.

Với người mắc đái tháo đường, dinh dưỡng hợp lý, chủ động quản lý đường huyết và duy trì chế độ vận động phù hợp chính là ba yếu tố quan trọng để sống khỏe. FreeStyle Libre giúp người mắc đái tháo đường liên tục theo dõi chỉ số glucose nhờ một cảm biến nhỏ đeo ở mặt sau cánh tay với kích thước chỉ bằng một đồng xu. Đơn giản và dễ sử dụng, FreeStyle Libre cung cấp thông tin hữu ích về chỉ số glucose và bức tranh chi tiết về đường huyết, giúp điều chỉnh lối sống và can thiệp điều trị mà người dùng không phải thường xuyên chích máu ngón tay gây đau như phương pháp truyền thống, từ đó góp phần giúp hình thành thói quen theo dõi chỉ số glucose thường xuyên.

Bên cạnh công nghệ FreeStyle Libre, sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt Glucerna của Abbott dành riêng cho người mắc đái tháo đường được sử dụng như một phần trong chương trình quản lý đái tháo đường bao gồm chế độ ăn, tập thể dục và thuốc theo chỉ định. Với cơ chế tác động kép, Glucena chứa các dưỡng chất độc đáo giúp tăng tiết GLP-1 và giúp tăng độ nhạy cảm với insulin, hỗ trợ quản lý đường huyết tốt hơn. Bằng cách giảm sự dao động đường huyết trong ngày, Glucerna đã được khoa học chứng minh không chỉ giúp hạn chế đường huyết tăng đột ngột, mà còn giúp ổn định đường huyết chỉ sau 4 tuần sử dụng. Với những cải tiến mới trong công thức, Glucerna đã được bình chọn là sản phẩm dẫn đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng chuyên biệt trong năm 2020.

Tập trung thúc đẩy cải thiện tuân thủ điều trị chỉ là một phần trong cam kết chung của Abbott nhằm cải thiện sức khỏe của người dân. Với phương châm mang đến cho mọi người cuộc sống trọn vẹn ở mọi lứa tuổi, Abbott luôn nỗ lực không ngừng trong việc mang đến các giải pháp toàn diện giúp nhiều người sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn.

(*) Nguồn: Vietnam national study published on IDF "Direct medical costs of diabetes and its complications in Vietnam: A national health insurance database study" https://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227(19)31439-1/fulltext

Trường Thịnh