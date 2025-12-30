76 sáng kiến y tế được vinh danh tại Hội thi sáng tạo ngành y tế Hà Nội

Sáng 30/12, Lễ tổng kết Hội thi kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 31 được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, vinh danh các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của đội ngũ y, bác sĩ trẻ trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Được tổ chức hai năm một lần từ năm 1975, hoạt động này đã trở thành sự kiện chuyên môn định kỳ, thu hút hàng nghìn đơn vị quân y, dân y tham gia.

Qua nhiều kỳ tổ chức, hội thi ghi nhận nhiều kỹ thuật mới và sáng kiến có giá trị, được ứng dụng hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân Hà Nội và các địa phương lân cận.

Các công trình nhận giải đều gắn với yêu cầu thực tiễn của thành phố, góp phần đưa những sáng kiến, giải pháp sáng tạo của tuổi trẻ ngành y tế vào ứng dụng, phục vụ thiết thực cho người dân trên cả nước.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết: "Hội thi thu hút 133 sản phẩm kỹ thuật đăng ký, với gần 400 y, bác sĩ, kỹ thuật viên trẻ đến từ 32 đơn vị y tế tham gia báo cáo, trình diễn và chia sẻ kinh nghiệm.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát biểu tại Lễ tổng kết (Ảnh: Thanh Bình).

Đây là những con số rất ấn tượng, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh".

Đại diện các đơn vị đoạt giải nhất Hội thi kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 31 (Ảnh: Trần Anh).

Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao các giải thưởng gồm: 19 giải Nhất, 19 giải Nhì, 21 giải Ba và 17 giải Khuyến khích.

Trong đó, nhiều giải pháp nổi bật đoạt giải như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị; các mô hình khám, chữa bệnh từ xa; thiết bị, dụng cụ hỗ trợ chăm sóc và phục hồi cho người bệnh; ứng dụng y học cổ truyền kết hợp công nghệ hiện đại...

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi phát biểu (Ảnh: Thanh Bình).

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi cho biết, hội thi có sức lan tỏa sâu rộng, qua đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.