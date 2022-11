7 năm tạo dựng niềm tin từ chất lượng của Vitatree

Sản phẩm Vitatree đạt chuẩn chất lượng Australia

Nhắc đến Vitatree, người tiêu dùng có thể sẽ biết đến những chai xịt họng keo ong dành cho trẻ nhỏ và người lớn với khả năng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Đại diện Vitatree cho biết, sản phẩm xịt họng keo ong của hãng đã nhanh chóng đạt được thành công. Cụ thể, theo báo cáo quý II/2021 của Vitatree, doanh số của sản phẩm này đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài xịt họng keo ong, Vitatree còn cung cấp hơn 40 sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác nhau trong suốt 7 năm hiện diện tại Việt Nam. Các sản phẩm sản xuất tại Australia, vượt qua những kiểm định khắt khe trước khi đến tay người dùng.

CEO Stanley Bai và CEO Serena Wu của Vitatree (Ảnh: Vitatree).

Tờ The Mandarin đánh giá, Australia là quốc gia hàng đầu thế giới về các quy định sản phẩm bổ trợ sức khỏe. Sản phẩm Vitatree sản xuất từ nguyên liệu thảo dược tự nhiên, chất lượng tuân thủ quy định của Cục Quản lý Hàng hóa Trị liệu Australia (TGA).

Đại diện Vitatree cho biết: "Vitatree được TGA đánh giá gắt gao sản phẩm theo khung pháp lý 3 bậc trước khi đưa ra thị trường, sau đó giám sát lưu hành liên tục từng kỳ. Chỉ cần phát hiện một viên kém chất lượng, cả lô hàng chục triệu viên sẽ bị thu hồi và tiêu hủy ngay".

Sản phẩm của Vitatree tuân thủ quy định TGA (Ảnh: Vitatree).

Để chất lượng "triệu viên như một", Vitatree áp dụng quy trình sản xuất tân tiến đạt chuẩn cGMP của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Chứng nhận cGMP giúp Vitatree có lợi thế khi tiến vào các thị trường mới, ví dụ như Vitatree Colostrum Powder từng là sản phẩm sữa non nhập khẩu đầu tiên được FDA chấp thuận tại Thái Lan.

Bên trong nhà máy cGMP vô trùng của Vitatree tại Australia (Ảnh: Vitatree).

"Chất lượng đạt chuẩn cũng là cam kết của Vitatree tại Việt Nam", ông Stanley Bai, Giám đốc Điều hành của Vitatree Australia nói.

Sau 7 năm tạo dựng niềm tin "chất lượng Australia", Vitatree trở thành thương hiệu chăm sóc sức khỏe được nhiều người Việt quan tâm. Các tổ chức đại diện cho người tiêu dùng cũng xếp hạng Vitatree trong top 10 "Thương hiệu châu Á - Thái Bình Dương 2020, top 10 "Thương hiệu mạnh Đất Việt 2017",…

Nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người trẻ Việt

Dân số thế giới hiện đã chạm mốc 8 tỷ người, trong đó Việt Nam với 99 triệu dân. Đây là thị trường xuất khẩu thực phẩm bổ sung lớn thứ 2 của Australia, chiếm xấp xỉ 9% tổng kim ngạch xuất khẩu 2021, theo Statista.

Trước tốc độ phát triển xã hội và áp lực cuộc sống tăng nhanh, dân số trẻ (chiếm 36% lực lượng lao động) ngày càng quan tâm sức khỏe và tìm kiếm các sản phẩm bổ trợ sức khỏe nhiều hơn.

Vitatree có tới 40 sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu người trẻ (Ảnh: Vitatree).

Nhận thấy nhu cầu này, Vitatree đang tập trung phát triển các sản phẩm nâng cao chất lượng sống cho người trẻ Việt. Trong đó, 4 sản phẩm chủ lực bán chạy nhất gồm: Super Propolis Spray xịt họng keo ong, Ginkgo Plus 6000 with Q10 50mg, Lung Detox và Glucosamine 1500 plus Shark Cartilage 250mg.

Chiết xuất từ loại bạch quả Nhật Bản có khả năng chống oxy hóa, Ginkgo Plus 6000 được nhiều người trẻ quan tâm. Áp lực công việc căng thẳng khiến nhiều người dễ bị thiếu máu lên não, đau đầu hoặc giảm trí nhớ. Do đó, ngoài cung cấp các sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường các cơ quan của cơ thể, Vitatree còn mong muốn xây dựng lối sống lành mạnh cho giới trẻ thông qua các chiến dịch khuyến khích họ chủ động chăm sóc sức khỏe trí não từ sớm.

Ginkgo Plus 6000 hỗ trợ cải thiện chức năng não bộ cho người trẻ (Ảnh: Vitatree).

Song song với chiến lược mở rộng tệp khách hàng trẻ, CEO Stanley cho biết, Vitatree đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành thị trường xuất khẩu mũi nhọn trong khu vực. Để đạt mục tiêu kép này, bên cạnh chất lượng sản phẩm, Vitatree cũng truyền tải thông điệp về giá trị sức khỏe đến người trẻ nhiều hơn thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Thương hiệu cũng phát triển kênh bán hàng để dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng với chuỗi phân phối 3.000 nhà thuốc lớn (Long Châu, Pharmacity, An Khang,…) trên 63 tỉnh thành. Trong tương lai, Vitatree cũng có kế hoạch đẩy mạnh kênh thương mại điện tử mà giới trẻ ưa chuộng như Lazada, Shopee, TikTok Shop,…

"7 năm qua, Vitatree luôn kiên định cam kết với người dùng Việt về chất lượng sản phẩm tương đồng với người dùng ở Australia, có giá cả phù hợp mức sống và tiếp cận dễ dàng hơn. Mục tiêu cao hơn của Vitatree là trở thành "người bạn" thân thiết của nhiều gia đình, cùng đồng hành với người trẻ hướng đến cuộc sống khỏe mạnh hơn", ông Stanley nhấn mạnh.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ginkgo Plus 6000 with Q10 50mg có giấy xác nhận quảng cáo số: 02259/2019/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 6/1/2019.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitatree Super Propolis Spray Complex with honey có giấy xác nhận quảng cáo số: 3422/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 7/12/2021.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitatree Glucosamine 1500 Plus Shark Cartilage có giấy xác nhận quảng cáo số: 1255/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 17/8/2022.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lung Detox có giấy xác nhận quảng cáo số: 3357/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 1/12/2021.

Các thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.