7 cách khắc phục cơn đau đầu

Dân trí Bổ sung nước hoa quả nhiều vitamin C, ngâm chân với nước muối ấm, chườm nóng cổ, vai, gáy, tránh xa máy tính, điện thoại, tập yoga hoặc giãn cơ… giúp góp phần cải thiện chứng đau đầu.

Với nhiều người, tình trạng đau đầu thường xuất hiện vào những ngày lạnh giá cuối năm, cũng là lúc áp lực công việc gia tăng. Dưới đây là 7 bí kíp khắc phục cơn đau đầu, lấy lại năng lượng để làm việc tốt.

Bổ sung nước hoa quả nhiều vitamin C

Nước là thành phần không thể thiếu, cấu tạo nên các tế bào và cơ quan cũng như tham gia vào hầu hết các hoạt động trao đổi chất bên trong cơ thể. Vì thế, nếu cảm thấy mệt mỏi, không tỉnh táo, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thiếu nước. Một ly nước lọc ấm lúc này sẽ giúp làm dịu cơn đau đầu. Bên cạnh đó, nước hoa quả giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C cũng là một lựa chọn giúp làm giảm các cơn đau đầu.

Để bổ sung vitamin C nhanh chóng và tiện lợi, người dùng có thể dùng viên sủi

Ngâm chân với nước muối ấm

Lòng bàn chân vẫn được ví như "con tim thứ 2" của cơ thể, là nơi tập trung nhiều huyệt đạo và mạch máu. Vì thế, ngâm chân vào chậu nước ấm hòa chút muối sẽ hỗ trợ lưu thông mạch máu, giúp cơn đau đầu thuyên giảm. Bạn cũng có thể nhỏ thêm một chút tinh dầu với mùi hương yêu thích để đầu óc được thả lỏng, giúp tăng hiệu quả thư giãn.

Chườm nóng các khu vực cổ, vai, gáy

Cổ, vai, gáy là nơi tập trung nhiều dây thần kinh quan trọng. Vậy nên, một trong những cách hữu hiệu giúp giảm đau đầu nhanh chóng chính là chườm nóng khu vực này, thúc đẩy tuần hoàn máu hiệu quả hơn. Bạn có thể dùng một chiếc khăn nhúng nước nóng chườm nhanh lên khu vực cổ, vai gáy, hoặc trực tiếp xả vòi sen nóng vào vùng gáy khi tắm. Trên thị trường hiện cũng có rất nhiều loại gối chườm nóng thảo mộc, giúp bạn thuận tiện hơn khi sử dụng.

Tránh xa các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại

Theo nghiên cứu của trường Optometry, thuộc hệ thống Đại học công lập Suny, Mỹ, việc sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, máy tính bảng… sẽ dẫn đến tính trạng khô, nhức mỏi mắt và gây nhức đầu. Vì thế, ngay khi cảm nhận cơn đau đầu, hãy tạm chia tay với các loại thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, tivi.

Bạn chú ý sắp xếp thời gian biểu làm việc xen kẽ nghỉ ngắn, tránh tình trạng mắt phải nhìn vào màn hình quá lâu.

Nằm nghỉ ở nơi yên tĩnh, tránh ánh sáng

Dẫu công việc đang bộn bề đến mấy, bạn cũng hãy cố dành 10-15 phút nghỉ ngơi khi cơn đau đầu "ghé thăm" bất chợt. Khu vực yên tĩnh, thoáng mát, tránh tiếng ồn và ánh sáng gắt là điều kiện lý tưởng để thư giãn. Bạn cũng nên nằm ở tư thế chân cao hơn đầu để tăng lưu thông máu lên não, giúp thuyên giảm cơn đau đầu nhanh chóng. Nếu đang làm việc ở văn phòng không có điều kiện như trên, một chiếc bịt mắt và nút tai có thể giúp đầu óc bạn được thả lỏng đôi chút.

Tập yoga hoặc giãn cơ

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology cho thấy, các bài tập yoga có khả năng giảm đau đầu hiệu quả. Nhóm vừa dùng thuốc, vừa tham gia tập yoga 3-5 buổi/tuần trong suốt 3 tháng giảm 48% số lần đau đầu mỗi tháng, gấp 4 lần so với nhóm chỉ dùng thuốc. Lý giải cho điều này, các nhà khoa học cho biết động tác yoga hay giãn cơ nhẹ nhàng giúp tăng cường lưu thông máu, từ đó cắt cơn đau đầu hiệu quả.

Uống thuốc giảm đau, hạ sốt

Nếu đã thực hiện những biện pháp kể trên mà cơn đau đầu vẫn chưa thuyên giảm, bạn có thể nhờ cậy đến các loại thuốc giảm đau. Công thức tóm gọn bằng 3 chữ cái W-H-W sẽ giúp bạn chủ động chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu sử dụng của mình:

What: Thành phần nào an toàn?

Aspirin, Ibuprofen hay Paracetamol là thành phần phổ biến trong các loại thuốc giảm đau trên thị trường hiện nay. Trong đó, Paracetamol là phần được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo an toàn ngay cả với trẻ dưới một tuổi sẽ giúp bạn an tâm hơn khi sử dụng.

How Much - Liều lượng bao nhiêu là vừa đủ?

Thiếu liều có thể khiến thuốc không phát huy đúng tác dụng, còn thừa liều có thể gây ra những tác dụng phụ nguy hiểm với sức khỏe. WHO khuyến cáo liều lượng Paracetamol chuẩn là 10-15mg/kg cân nặng, tối đa 60 mg/kg thể trọng/24 giờ. Theo đó, Paracetamol 500mg sẽ là liều dùng vừa vặn với thể trạng trung bình của người Việt Nam trưởng thành.

Which - Định dạng nào tối ưu?

Định dạng đóng gói cũng sẽ quyết định khá nhiều tới hiệu quả của thuốc. Dạng viên sủi với khả năng hòa tan trong nước sẽ giúp nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sớm, do đó có tác dụng giảm đau nhanh. Đồng thời, dạng sủi cũng giúp thuốc uống phân bổ đồng nhất, tránh nguy cơ tích tụ thuốc trong cơ thể.

Định dạng sủi bọt ít tác dụng phụ nhờ tác dụng đệm giảm tính acid dạ dày và thực quản.

Trên đây là những bí quyết giúp bạn tự tin đánh bay cơn đau đầu, nhanh chóng khôi phục sức khỏe để chinh phục những thử thách, tỏa sáng nơi công sở vào dịp cuối năm.

